STEFANOVIĆ O TUMAČENJIMA REDOVNOG VOJNOG ROKA: Srbija ne zvecka oružjem

„Kao sve odgovorne države u svetu i mi opremamo i gradimo jaku Vojsku Srbije da bi živeli u miru i stabilnosti. Nikome ne pretimo, nikoga ne ugrožavamo, čuvamo svoj narod i svoju zemlju. U isto vreme gradimo nikad konkretnije i vidljivije mostove saradnje sa komšijama u regionu, usmerene na stvaranje boljih uslova života za sve ljudi koji žive na ovim prostorima", izjavio je ministar odbrane Nebojše Stefanovića, povodom glasina u regionu povodom najava da će Srbija uvesti ponovno služenje vojnog roka. Srbija ne zvecka oružjem i ne meri veličinu mačeva sa komšijama, osim u glavama raznoraznih kvazistručnjaka. Oni ne žele da vide ni „Otvoreni Balkan“, ni podršku evropskim integracijama koju pružamo svima na Balkanu, ali ni konkretnu pomoć u vakcinama i hrani, na primer. Za njih Kosovo i Metohija, naša južna pokrajina, već neko vreme postoji kao Kosovo, a za razmatranje ideje o ponovnom uvođenju vojnog roka kažu da naš narod time leči komplekse i budi nekakav militaristički duh. Za to vreme, oni „stručni“ razmatraju kog će vojnog saveza Srbija postati članica. Kažu to je važnije od redovnog vojnog roka, koji naša zastarela zemlja, koju niko ne ugrožava, zaboga, vraća na sto. To, kako tvrde, činimo da bi Aleksandar Vučić bildovao svoj politički rejting. Da krenemo redom. Naš narod je predsedniku Aleksandru Vučiću na nedavnim izborima dao istorijsku podršku, drugi put zaredom, a takođe ima ogromno poverenje i u svoju vojsku. Zato bih rekao da su bildovanja rejtinga pre njima potrebna. Vučiću i vojsci svakako ne. Švajcarska, Austrija i skandinavske zemlje, koje imaju redovni vojni rok, po ovim „stručnjacima“, su zaostale zemlje, te Srbija ne treba da se ugleda na njih. Pokušaji stvaranja takozvane kosovske vojske, suprotno svim međunarodnim aktima, primer su im miroljubivosti, baš kao i sve kupovine vojne opreme i naoružanja u regionu. Povećanja vojnih budžeta najmoćnijih zemalja EU, koje su i članice NATO, verujem, po njima je lečenje kompleksa baš kao u slučaju Srbije. Moram da ih podsetim, takođe, da je Srbija vojno neutralna zemlja i to želi da ostane. I ne samo to. Srbija je suverena i samostalna zemlja koja donosi odluke isključivo u interesu svog naroda. Kao takva i odluku o vojnom roku će doneti suvereno i samostalno, baš kao i sve ostale od značaja za sopstvenu odbranu. Raspoloženje građana prema mogućnosti da se takva odluka donese nije jedino opredeljujuće, ali je za nas ohrabrujuće, jer pokazuje odgovoran odnos naroda prema pitanjima odbrane zemlje. Temeljne analize neophodne za izradu predloga za donošenje ovakve odluke radimo isključivo na osnovu interesa bezbednosti i stabilnosti naše države. I o tome će konačnu odluku doneti Narodna skupština Republike Srbije. I potpuno je jasno da bi mnogi da vide slabu i nemoćnu Srbiju, sa devastiranom vojskom, kako je to bila u nekim ranijim vremenima. Takva bi im bila poželjan partner za afirmaciju sopstvenih interesa. Danas, kada je predvodi Aleksandar Vučić, Srbija ume da štiti svoje interese i svoju budućnost“, naveo je Stefanović u saopštenju.

(Kurir.rs)