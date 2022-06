ISTRAGA: Čelnika Vrnjačke Banje češljaju zbog šest sakrivenih stanova!

Agencija za sprečavanje korupcije pokrenula je postupak vanredne provere imovinskog stanja Bobana Đurovića, predsedniku opštine Vrnjačka Banja, potvrđeno je zvanično Kuriru iz te institucije! On je, prema našim saznanjima, od nadležnih organa sakrio čak šest stanova, te je Agenciji prijavio samo da besplatno živi u kući od 350 kvadrata.

Naime, u imovinskoj karti koju je Đurović prijavio Agenciji za sprečavanje korupcije navodi se da mu je pomenuta kuća data na korišćenje bez nadoknade jer je u pitanju porodični objekat, kao i da poseduje automobil "pežo 508" iz 2011. godine i štednju u banci, te da mu je plata 101.107 dinara mesečno. Dodatne nekretnine, to jest šest stanova, nikada nije prijavio. Štaviše, za naš list je prekjuče tvrdio da u svom vlasništvu nema nijedan stan, kao ni u vlasništvu roditelja, ali "da se nada da će uskoro uspeti da kupi sebi i svojoj porodici stan".

Navukao sumnju

No, da nešto opasno ne štima, te da je očigledno da Đurović živi mnogo luksuznije nego što to njegova primanja mogu da pokriju, postalo je jasno nadležnim organima još prošle godine, te je najpre Poreska uprava, to jest njen specijalni tim koji se bavi proverom imovine funkcionera, pokrenula postupak provere. Tada je, prema našim saznanjima, ustanovljeno da Đurović poseduje čak šest stanova.

Iako Agencija za sprečavanje korupcije nije ulazila u detalje, za Kurir su juče zvanično potvrdili da vode istragu protiv Bobana Đurovića.

- Svi javni podaci iz podnetih izveštaja o imovini i prihodima Bobana Đurovića objavljeni su na internet prezentaciji Agencije za sprečavanje korupcije, pored ostalog i podaci koji se odnose na nepokretnosti imenovanog. Postupak vanredne provere imovinskog stanja Bobana Đurovića pokrenut je 2021. godine i u toku je - rekli su nam iz Agencije.

To potvrđuje da Đurović nije prijavio nijedan od pomenutih stanova, ali i da je očito da je navukao ozbiljnu sumnju na sebe te da je njegovo realno imovinsko stanje pod lupom institucija.

Tipičan primer

Advokat Ivan Ninić za Kurir ocenjuje da je Đurović "tipičan primer lokalnog šerifa".

- On se trudi da na svoje ime nema ništa, ali njegovi sugrađani, komšije i saradnici znaju pravu istinu. U takvim okolnostima je vrlo lako, ukoliko institucije funkcionišu, da se sprovede unakrsna kontrola prihoda i imovine, da se obuhvate povezana lica i da se utvrdi šta je pod njegovom indirektnom kontrolom i iz kojih sredstava je kupljeno - kaže on.

Dodaje da Poreska uprava može da mu utvrdi ekstraprofit na imovinu za koju ne postoji poreklo, dok Agencija može da podnese krivičnu prijavu za delo neprijavljivanja imovine i davanja lažnih podataka.

- Ovo je pak pitanje koje zahteva reakciju Tužilaštva za organizovani kriminal, koje bi trebalo da utvrdi da li je imovina stečena od nezakonitih poslova i provizija. Ako se ispostavi da je to u pitanju, onda se primenjuje zakon o privremenom oduzimanju stečene imovine - objašnjava Ninić.

Ni reč Ćuti kao zaliven Iako smo juče ponovo pokušali da stupimo u kontakt s Đurovićem kako bismo dobili komentar povodom istrage koju je pokrenula Agencija za sprečavanje korupcije, on nam do zaključenja ovog broja nije odgovorio.

Hit u Vrnjačkoj Banji Nadenuli mu nadimak Komšija To da je Đurović došao pod lupu institucija koje utvrđuju njegovu imovinu i ne čudi, s obzirom na to da se u Vrnjačkoj Banji, među njegovim sugrađanima, uveliko komentariše njegovo naprasno bogatstvo i silne nekretnine koje poseduje. On, naime, u Banji ima nadimak Komšija, upravo zato što je s tolikim brojem nekretnina gotovo svima u toj opštini komšija.

