PRED NOVOM VLADOM TEŠKI I ODGOVORNI ZADACI: Goran Vesić uoči početka konsultacija o izvršnoj vlasti

Član Predsedništva Srpske napredne stranke Goran Vesić izjavio je jutros da očekuje formiranje Vlade pre roka od tri meseca, s obzirom na zadatke koji čekaju novu Vladu.

- Čeka nas najteža zima od Drugog Svetskog rata, to tvrde svi evropski lideri od Makrona do Šolca. Prvi zadatak nove Vlade je da obezbedi dovoljno hrane i energenata za građane i građanke. Hranu predsednik Vučić obezbeđuje od prošle jeseni, a zakupom skladišnih kapaciteta u Mađarskoj, blizu smo da obezbedimo i dovoljno energije. Ono što naši građani treba da znaju jeste to da ćemo mi biti u boljoj poziciji od drugih država, ali moram da naglasim da mi nismo izolovano ostrvo, deo smo Evrope i ako postoje ekonomski problemi u Nemačkoj, oni će se preliti i na nas - upozori je Vesić za Hepi televiziju.

On je naglasio da je još jedan od izazova nove Vlade i očuvanje političke i ekonomske stabilnosti.

- U 2021. godini mi smo kao država privukli četiri milijarde stranih investicija, oni koji ulažu ne ulažu u nestabilnu državu. Mi moramo da obezbedimo priliv investicija, nova radna mesta kao i zaštitu životnog standarda. Predsednik je već najavio, povećanje penzija, minimalca i plata u određanim kategorijama ljudi koji rade u upravi - rekao je Vesić.

foto: Printscreen/Pink TV

Kako je napomenuo, u rusko-ukrajinskom ratu Srbija mora da sačuva mir i živote i da ne vodi tuđe ratove.

- Nova Vlada mora biti sastavljena od odgovornih, posvećenih ljudi kojima je čast da rade za narod i koji neće bežati od posla i odgovornosti. Čeka nas ozbiljan zadatak da sprovedemo politiku predsednika Vučića i da zaštitimo Srbiju - kazao je Vesić.

Prema njegovoj oceni, čekaju nas i teški razgovori oko Kosova i Metohije, jer privremene vlasti u Prištini ne žele iskreno razgovor i imaju samo jednu politiku a to je da se Srbi proteraju sa KiM.

Kurir.rs