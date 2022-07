HRVAT ZALEDIO ALBANCE SNIMKOM: Mislite na Kosovo s kog potiču vladari po imenima Vukan i Nemanja? (VIDEO)

Na društvenim mrežama pojavio se video snimak izvesnog Ivana iz Hrvatske koji je na komentar korisnika iz Albanije "Živela Kosovo Republika" sve objasnio i odgovorio tako da se o tome priča danima.

"Pošto sam bio neinformisan i nisam znao koja je to republika, malo sam proverio i sad me zanima jel to mislite na ono Kosovo sa kojeg potiču vladari po imenima Nemanja, Stracimir, Miroslav, Stefan, Vukan, Rastko Nemanjić, recimo možda Radoslav, ili možda Milutin, Dragutin, Dušan ili Lazar recimo? Jel to ono Kosovo gde su manastiri Visoki Dečani, Gračanica, na to Kosovo mislite? Koji su vam vladari vladali na tom Kosovu koje spomenike imate, upitao je on dok se u pozadini snimka čuje pesma Uroša Živkovića - Lazarica.

Dobro poslušajmo šta kaže ovaj Hrvat👇 pic.twitter.com/vD187Uj7ar — Jovana Ćirković (@rilivadivuk) July 11, 2022

Video snimak objavljen je na društvenoj mreži TikTok, a vrlo brzo raširio se i na Tviteru, uz pohvale i pozitivne komentare.

"Ostao sam bez teksta. Hvala ti", "Najbolje objašnjenje", "Živeo druže, veliko poštovanje i naklon do poda", "Ne bih ja tu ništa dodao, sve što je čovek naveo ovde je više nego dovoljno", samo su neki od komentara za ovaj video snimak.

(Kurir.rs)

