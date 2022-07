ŠAPIĆ: Moramo da pokažemo da postoji i druga strana i da je naša tuga i bol jednaka tuzi i bolu i drugih majki

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić je danas u sklopu posete Opštini Sokolac obišao vojničko groblje „Mali Zejtinlik” i tom prilikom položio venac u znak sećanja na oko hiljadu stradalih Srba devedesetih godina na sarajevskom ratištu. - Izuzetna mi je čast, opet sa druge strane nisam previše srećan što sam čuo da sam jedan od prvih, možda čak i prvi zvaničnik koji je bio na ovim prostorima iz Srbije. Ovo je zaista jedno sveto mesto, gde počivaju ljudi koji su poginuli u ratovima 90ih, koji su branili svoja ognjišta, koji su branili svoj narod i mislim da je izuzetno važno da u julu, u mesecu velikih stradanja kroz istoriju srpskog naroda, da pokažemo poštovanje i pijetet upravo prema žrtvama našeg naroda koju smo dali na ovim prostorima u ratovima 90ih godina – istakao je Šapić.

Kako je naglasio, naravno da pokazujemo poštovanje i prema svim drugim žrtvama i naravno da svaka nevina žrtva bez obzira na naciju ili veru zaslužuje jednako poštovanje.

– Ali isto tako mislim da je važno da upravo sa ovog prostora u prisustvu porodica palih hrabrih srpskih boraca pokažemo da postoji i druga strana i da je njihova, a i naša tuga i bol jednaka tuzi i bolu i drugih majki, očeva, sestara, braće i da ne delimo žrtve na naše i njihove, već da imamo jednak odnos prema svima – rekao je gradonačelnik.

On je naglasio da je nama kao pripadnicima srpskog naroda izuzetno važno da pokažemo pre svega poštovanje prema našim srpskim žrtvama da bi mogli da pokažemo poštovanje prema svim žrtvama.

- Ja sam se zato odlučio da moja prva zvanična poseta kao gradonačelnika Beograda bude ovde, jer Beograd je ne samo prestonica Srbije, već i prestonica svih Srba koji žive u svetu, u regionu naročito. Moramo da pokažemo da smo izvukli pouke iz naše istorije i da više nikada nećemo dozvoliti da srpsko nejedinstvo ili nesloga imaju nesagledive posledice kako po naš narod, tako i po naše teritorije kroz istoriju. I zato želim da sa ovog svetog mesta pošaljem poruku mira, poruku prijateljstva prema svim ljudima bez obzira na naciju i veru, ali isto tako da pošaljem poruku svom srpskim narodu koji živi na ovim prostorima u BiH, Republici Srpskoj, da moramo da se čuvamo, da se držimo, da jedni drugima pomažem, da bez obzira na naše različitosti ne smemo da zaboravimo kom narodu pripadamo i da ukoliko jedni druge ne budemo pomagali da ne možemo da verujemo u svetlu budućnost – naglasio je prvi čovek Beograda.

On je istakao da je politika Srbije u poslednjih nekoliko godina personifikovana kroz predsednika Aleksandra Vučića, koji je kreator nove, moderne srpske politike, upravo takva da ćemo voditi računa o našem narodu bez obzira gde on nalazi, a naročito u regionu. -

To ne znači da ćemo ugrožavati bilo koga, ali ukoliko se to nekome ne dopada to je već njegov problem, mi ćemo čuvati jedni druge i voditi računa jedni o drugima, a Grad Beograd će da pomogne, naš narod ovde na različite načine – najavio je Šapić. Niko Košarac, otac dva sina koja su poginula koja na prvoj liniji na Ilijaškom ratištu rekao je da su oni bili sahranjeni u selu gde su živeli, a onda su preneli svoje poginule na ovo sveto mesto i sahranili i tu gde sada provode vreme. – Zahvaljujem gradonačelniku Beograda što je došao na ovo mesto, da se uveri koliko boraca leži na ovom svetu mestu – rekao je Košarac. Gradonačelnik Aleksandar Šapić je obišao i manastir Sokolica na Romaniji u kome se nalazi spomen zapis sa imenima oko 4.000 srpskih boraca koji su stradali za slobodu Republike Srpske na sarajevskom ratištu.

