UŽIVO ANALIZA! ZBOG ČEGA JE VUČIĆU ONEMOGUĆENA POSETA JASENOVCU? Diplomata Paić i Matović: Hrvatska ima PIK na srpski narod

"Hrvati prave naivni, skreću pažnju na druge stvari", izjavio je diplomata Paić i dodao da Hrvatska iz mnogo razloga nije spremna da izađe u susret predsedniku Vučiću.

- Dobro je što je predsednik Vučić rekao da je u poslednjih godinu dana izrazio tri puta svoju želju da poseti Jasenovac. Samim tim što se on obratio predsedniku Hrvatske znači da su oni bili upoznati sa njegovim interesom. Hrvati iz celog ovog skandala pokušavaju da se prave naivni, da skreću pažnju na neke druge stvari. Sad njihova štampa piše da je Vučić to namerno tempirao kako bi se to odigralo pre hrvatskog održavanja Oluje i da bi verovatno ta poseta bacila senku na to. Očigledno je da Hrvatska nije spremna da izađe u susret našem predsedniku - rekao je diplomata Paić.

10:38 ZBOG ČEGA JE VUČIĆU ONEMOGUĆENA POSETA JASENOVCU? Diplomata Paić i Matović: Hrvatska ima PIK na srpski narod

Matović ističe da Hrvati imaju poseban pik na srpski narod.

- Pitanje je šta treba više očekivati od EU. Hvatska je član od 2014., a u procesu pristupanja nije ispunjavala mnoge zahteve, plus imaju dodatni pik na srpski narod. Ovo dobijamo kada godinama ta jedna hrvatska aparatura ustaška. Strašno šta hrvatsko rukovodstvo dozvoljava sebi. Jako je veliko pitanje na kojim vrednostima je zasnovan taj hrvatski aparat. Još uvek nemamo indicija da će na vlast u Hrvatskoj doći neki pozitivni ljudi. Moglo bi se reći da je ovo prikupljanje poena za Plenkovića - izjavio je Matović gostujući u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji.

