KO ĆE BITI NOVI PREMIJER? Dačić za Kurir TV o sastavu nove vlade: Saziv skupštine već sledeće nedelje EVO KAD ĆE SE ZNATI MANDATAR

Ivica Dačić predsednik SPS-a i predsednik skupštine u poslednjem sazivu Vlade Srbije istakao je da je zadovoljan ispunjenjem političkih ciljeva SNS-a i SPS-a, a o novom mandataru odlučiće isključivo stranka koja je dobila većinu na izborima.

- To je deo ustavno pravne i zakonske procedure, a to je da predsednik republike, nakon konsultacija sa listama predlaže mandatare. Važno je ko ima parlamentarnu većinu, ovo su bili samo formalni sastanci. Naši odnosi sa SNS su jako dobri, sastali smo se nekoliko puta. Mi smo na predsedničkim izborima zajedno nastupali i čestitali smo jedni drugima na uspehu na izborima - istakao je Ivica Dačić, koji navodi da je izraženo zadovoljstvo onim što je ostvareno.

On je istakao da je je politički cilj SPS-a ostvaren, te da se već pokazalo da saradnja sa vladajućom strankom vodi Srbiju ka uspehu.

foto: Kurir televizija

- Mi smo naš politički cilj ostvarili. Nikada nisam bio za to da se cenzus spusti sa pet posto na tri posto, jer bismo i mi i SNS dobili više članova da je ostao na pet. To je prošli put urađeno da se izađe u susret nekim opozicionim strankama. Mi već deset godina zajedno radimo i jako smo ponosni na sve rezultate koje smo postigli. Od 2012. godine do 2014. godine imali smo koaliciju koja je potrebna. Od 2014. godine SNS je imala apsolutnu većinu, ali je uvek izlazila sa stavom da je neophodno, radi stabilnosti u Srbiji i zajedničkih ciljeva saradanja. Mi i dalje imamo zajedničke ciljeve da Srbija nastavi da ide ovim putem ka uspehu. Postoji naša spremnost da razgovaramo o konkretnim pitanjima, političko-operativnim i organizacionim pitanjima kada je u pitanju sastav vlade - istakao je Ivica Dačić i dodaje:

- Naša lista je nosila naziv Ivica Dačić, premijer Srbije i zajedno smo išli na izbore sa SNS. U tom pogledu sa parolom Vučić predsednik, Dačić premijer postigla je ogroman uspeh. Politička realnost pokazala je da je SNS osvojila najviše glasova i oni će predložiti mandatara i to je njihovo pravo i to je neosporno i ja se slažem sa tim - kaže Dačić, koji navodi da mu ističe mandat.

foto: Kurir televizija

- U obavezi sam da zakažem konstitutivnu sednicu, ostaje da preciziramo koji dan, a to bi moglo da bude i krajem sledeće nedelje. To je trenutak i kada počinje još jedan rok. Verifikacija mandata je ono što se zove konstituisanje skupštine. Ta sednica ne mora da se završi izborom novog predsednika skupštine i ostalih, već može kao i prošli put. Kada zakažem sednicu, prestaje moj mandat i ulogu preuzima Vladeta Janković koji je najstariji poslanik - kaže Dačić.

Manjakvost izbornog sistema treba da se predupredi u narednim izborima, istakao je Ivica Dačić.

12:33 KAKO IH, BRE, NIJE SRAMOTA! Dačić žestoko isprozivao Hrvate na Kurir TV: UMESTO DA ODU S VUČIĆEM U JASENOVAC, ONI MU TO BRANE

- Došlo je do kašnjenja zbog ponavljanja izbora u Trnovcu. O manjkavosti sistema izbora treba da se razgovara ranije, pre izbora, kako se ovo ne bi ponavljalo. Mi smo tamo imali problem jer su Albanci hteli da kontrolišu izbore. Opet se desilo da postoje sumnje da su glasali mrtvi ljudi i tako dalje, jer nije bilo kontrole. Ali tome se mora stati na kraj. Predsednik uopšte nije mogao da počne proceduru izbora mandatara dok sve to nije bilo gotovo - kaže Dačić.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

00:16 VUČIĆ: Srbija sedi na svojoj stolici, neće hrvatski premijer i predsednik da vode našu politiku