VULIN: Strana obaveštajna služba želi da me skloni iz vlade ili da budem njen špijun

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je danas da ga je "jedna od najvećih obaveštajnih službi na svetu, ako ne i najveća", obavestila da su njegovi politički stavovi neprihvatljivi i da, ako ih ne promeni i ne napusti politiku lojalnosti prema predsedniku Aleksandru Vučiću, neće biti član vlade.

Vulin je za TV Pink rekao da mu je iz te obaveštajne službe poručeno da će sve učiniti da ga kompromituju tako što će pokrenuti veliku medijsku kampanju i svaku drugu protiv njega, ako ne promeni političke stavove.

"Vučić je informisan o ovome od naših obaveštajnih službi da se ovo priprema i očekujem masovan napad na mene iduće nedelje, verovatno oko konstituisanja parlamenta", rekao je Vulin, navodeći da je upoznat preko kojih medija će se to raditi.

Ja i Mihajlović se dubinski razlikujemo; Mihajlović: Odavno sam meta napada

Vulin je izjavio danas da između njega i ministarke rudarstva i enegetike Zorane Mihajlović postoji "dubinska, temeljna razlika" i da jedino može da odlučuje o ministrima u vladi srpski narod i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Mene uopšte ne zanima mišljenje američke ambasade. Napadi Mihajlović na mene su počeli kada je ta ambasada izašla sa stavom da joj se ne dopadaju moji stavovi o 'srpskom svetu'. Mi imamo tu suštinsku razliku, ja sam za samostalnu Srbiju", rekao je Vulin za TV Pink.

On je naveo da je čuo da je Mihajlović izjavila da on vodi malu stranku Pokret socijalista, i dodao "kakva god da je, to je srpska, slobodna stranka i sigurno je veća od G-17 plus, dugotrajnija i uspešnija". Članica Predsedništva Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović izjavila je za TV Prvu da su kod formiranja nove vlade važni ostvareni rezultati, i da sastav zavisi od zajedničkog dogovora sa predsednikom Vučićem i "sa nekim ko bude formirao vladu". Ona je rekla da se već 10 godina često vodi negativna kampanja protiv nje, "kad god se formira vlada a i kad se ne formira".