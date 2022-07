ZLO SE VRATILO! KAKVA MAJKA, TAKVA ĆERKA: Naslednica ozloglašene Olbrajtove ulaže 237 miliona evra u lažnu državu Kosovo!

Alis Olbrajt, ćerka pokojne državne sekretarke SAD Madlen Olbrajt, koja se godinama zdušno zalagala za nezavisno Kosovo, nastavila je majčinim stopama - objavila je da ulaže stotine miliona u lažnu državu! Ona je na čelu nezavisne agencije SAD „Milenijum čelendž korporejšn“, koja će na Kosovu investirati 236,7 miliona evra za energetsku stabilnost. Ovaj dil sa Alis Olbrajt sklopili su takozvani premijer i predsednica lažne države Aljbin Kurti i Vjosa Osmani tokom posete Vašingtonu.

Ruku podruku

Inače, osim Alis Olbrajt, u bordu direktora ove kompanije je i američki državni sekretar Entoni Blinken, sa kojim je, nakon potpisivanja ugovora, dvoje predstavnika lažne države Kosovo imalo sastanak. Nakon potpisivanja ugovora o energetskoj stabilnosti Osmanijeva je na Tviteru napisala:

- Veoma me raduje to što će dodatno biti ojačano gvozdeno prijateljstvo SAD i Kosova. Radićemo ruku podruku, svaki dan zajedno sa SAD, sve dok se ne uverimo da je ojačana međunarodna pozicija Kosova i da idemo napred ka zasluženom mestu u evroatlantskoj zajednici. Naše partnerstvo ostaje i dalje.

Sporazum o energetskoj stabilnosti je u ime Kosova potpisala ministarka energetike Artane Rizvanoli, a u ime „Milenijum čelendž korporejšna“ (MCC) izvršna direktorka te agencije Alis Olbrajt.

Programom je predviđeno da Kosovo dobije energetske rezerve preko baterija, kapaciteta od oko 347 megavat-časova, i biće u funkciji stabilizacije mrežnih frekvencija, kako je objasnila Rizvanolijeva.

Lekcija SAD traže da Kosovo vrati zemlju Dečanima i formira ZSO Bivši ambasador Kosova u SAD Avni Spahiju rekao je da je na sastanku Osmanijeve i Kurtija sa američkim državnim sekretarom Entonijem Blinkenom kosovskim zvaničnicima jasno stavljeno do znanja da odluka Ustavnog suda o vraćanju zemljišta manastiru Visoki Dečani mora da bude sprovedena, kao i sporazum o ZSO. - Bilo je reči o dijalogu. Državni sekretar je još jednom ponovio da SAD žele da Kosovo igra konstruktivnu ulogu u normalizaciji odnosa sa Srbijom. To podrazumeva i ispunjavanje preuzetih obaveza - istakao je Spahiju.

Inače, „Milenijum čelendž korporejšn“ (MCC) nezavisna je agencija vlade SAD koja finansira projekte zemalja u razvoju. Glavni fokus ove agencije su države u Africi, a na Balkanu su, osim Kosova, finansirali i projekte u Albaniji. Na čelu ove agencije nalazi se Alis Olbrajt, ćerka Madlen Olbrajt, nekadašnje državne sekretarke SAD, koja se tokom sukoba u vezi s Kosovom 1999. zalagala za NATO bombardovanje Srbije.

Stevica Deđanski iz Centra za razvoj međunarodne saradnje kaže da je Madlen Olbrajt, kao dokazani pokrovitelj albanskih terorista i pokušaja otcepljenja Kosova od Srbije, sve to radila iz ličnih interesa, a to se pokazalo posle bombardovanja naše zemlje i napuštanja južne srpske pokrajine.

Pokrovitelji terorista

- I ona i Vesli Klark i mnogi drugi su na Kosovu razvijali svoj biznis, kupovali kompanije, a sada to rade i preko svoje dece. Dokaz za to je i ovaj ugovor o energetskoj stabilnosti. Sa tim novcem ne može se osigurati energetska stabilnost, ali se mogu napuniti džepovi svih onih koji su bili mentori pokušaja otcepljenja Kosova od Srbije - ističe Deđanski, dodajući da su svi oni koji su se zdušno zalagali za nezavisnost Kosova debelo naplatili to svoje zalaganje, a sada to nastavljaju da rade preko svoje dece.

Inače, mnogo bivših američkih zvaničnika se, nakon što je Srbija proterana iz svoje južne pokrajine, vratilo na Kosovo u želji da učestvuje u poslovima sa ugljem, telekomunikacijama, ili da budu lobisti za unosne vladine poslove koji se plaćaju iz budžeta. Naravno, unosnim poslovima nije odolela ni pokojna Madlen Olbrajt, koja je preko svoje kompanije „Olbrajt kapital menadžment“ učestvovala u privatizaciji telekomunikacionog PTK, dok je ćerka firma „Olbrajt Stounbridž grup“ imala deo akcija u konkurentskoj slovenačkoj telekomunikacionoj kompaniji IPKO.

Boško Vukčević

