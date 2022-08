SRBIJI PRETE NOVI PRITISCI ZBOG ODNOSA S KINOM! Tenzije na relaciji Vašington-Peking stvaraju nove probleme na Balkanu

Koliko god Tajvan bio daleko od Srbije, uzavrela atmosfera na relaciji Vašington-Peking zbog ovog ostrva mogla bi da opeče i Beograd. Nova neuralgična tačka u globalnim odnosima mogla bi da stvori Srbiji nove probleme i strateško partnerstvo s Kinom pretvori u poligon za isporuku novih pritisaka na Srbiju. Opasnost da bi Kina mogla postati nova Rusija za Srbiju, u smislu zapadnog insistiranja da se opredelimo, već je u nastajanju, upozoravaju sagovornici Kurira.

Sveto trojstvo

O tome je govorio i predsednik Aleksandar Vučić, rekavši da našu situaciju dodatno komplikuju odnosi između Kine i SAD.

- To će našu političku poziciju dodatno da oteža. S druge strane, sve što se zbiva u Ukrajini i dodatni pritisci oko sankcija Ruskoj Federaciji... sve to dodatno otežava našu poziciju - rekao je Vučić u utorak za RTS.

Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić kaže za Kurir da apsolutno postoji opasnost da nam se Kina obije o glavu kada je reč o odnosima sa zapadom.

- To bi se nadovezalo i na sankcije Rusiji i na pitanje Kosova tako da, ako dobijemo još i Kinu, imaćemo sveto trojstvo konflikta sa Zapadom. Od dolaska Bajdenove administracije na vlast često se čulo o paketu upozorenja: ono što Amerikanci nazivaju maligni uticaj Rusije, ali i opasnost investicione politike Kine. Rusija i Kina su stalno povezivane u kontekstu opasnosti ne samo po zapadni Balkan već i po Evropu u celini. Ako bi se govorilo o nekom novom Hladnom ratu, onda je to pre svega hladni rat Amerike i Kine. Naravno da u takvim okolnostima svako ko ima dobre odnose sa Kinom, a Srbija se hvali da ima bratske odnose i čelično prijateljstvo, naći će se u prvom redu onih zemalja koje se zameraju Zapadu, pre svega Amerikancima - objašnjava naš sagovornik.

On ocenjuje da još nismo ušli u fazu da će se pojačati pritisci na Beograd zbog takve vrste saradnje sa Kinom, ali, imajući u vidu da će američko-kinesko rivalstvo trajati, onda je potpuno izvesno očekivati da će Srbija relativno brzo doći na listu zemalja koje će Zapad upozoravati da malo ohlade odnose sa Pekingom.

Usijana politika

Bivši diplomata Vladislav Jovanović podseća da je Amerika često pominjala Kinu kao neželjenog gosta na Balkanu.

- Sada treba videti da li će doći do ubrzanog zaoštravanja odnosa između Vašingtona i Pekinga, ili će obe zemlje pokazati pragmatičnost jer imaju i interes od međusobne saradnje. Kina može postati aktivna tema u američko-srpskoj politici, posebno ako dođe do daljeg zaoštravanja i prevagne usijana politika istovremenog konflikta i sa Rusijom i sa Kinom. Sigurno je da bismo bili u lagodnijoj poziciji da do toga ne dođe. I Americi je stalo da pridobije druge zemlje, a ne da ih udaljava od sebe. Ako bi vršili veći pritisak na Srbiju, onda bi rizikovali da ne postignu glavni cilj, a to je Srbija u NATO, što oni i otvoreno kažu - naglašava Jovanović.

