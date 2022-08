KO BI REK'O ČUDA DA SE DESE: Dačić je čak 14 godina neprekidno bio u foteljama, a evo kako provodi zvanično prvi dan BEZ FUNKCIJE

"Možda se ne zna ko će biti predsednik, ali se zna ko će biti premijer" - ova čuvena provokativna izjava Ivice Dačić u izbornoj noći 2012. godine i danas se prepričava. I istina, polazilo mu je za rukom, te je u prethodnih čak 14 godina u kontunuitetu maltene mogao da bira funkcije.

foto: Nenad Kostić

Od prvog potpredsednika vlade i ministra unutrašnjih poslova 2008, kada je SPS napravila "istorijsko pomirenje" sa DS, zatim čak premijera od 2012. godine, a što se dogodilo upravo posle čuvene rečenice, lider SPS nije ostajao bez fotelje. Tada, 2012. godine, socijalisti su napravili vladu sa SNS i od tada su neprekidno u koaliciji. Naravno, šef SPS sve vreme na visokim funkcijama.

Od 2014. godine bio je prvi potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova i to u dve vlade čiji je predsednik bio Aleksandar Vučić, do 2017. Iste funkcije - PPV i ministar policije zadržao je i u prvoj vladi Ane Brnabić, od 2017. do 2020. godine.

Najveće iznenađenje desilo se upravo te godine kada je Dačić iz izvršne, prešao u zakonodavnu vlast - dobio je funkciju predsednika Narodne Skupštine. vačja podsetiti da je deo vladajuće većine bio još i ranije, od 2004. godine kada je SPS dala manjinsku podršku Vojislavu Koštunici.

Zvanično od juče, kada je dužnost predao svom nasledniku Vladimiru Orliću iz SNS, Dačić je bez ikakve visoke državne funkcije.

- Prvi put od 2008. godine neću imati šta da radim. Do sada sam uvek bio ministar ili premijer, a od ponedeljka (kada je konstituisna Skupština, prim. aut.) ću biti samo šef poslaničke grupe SPS - rekao je Dačić nedavno za TV Prva.

Na naše pitanje kako provodi zvanično prvi dan bez funkcije, Dačić kaže:

- Pa ja i dalje radim kao šef poslaničkog kluba i kao predsednik SPS. Danas idem na obeležavanje "Oluje".