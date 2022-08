ANA BRNABIĆ: Više novorođene dece ove godine dokaz da građani veruju u prosperitet Srbije, i za to se Vučić bori u Briselu

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je jutros da podatak da smo u prvih 6 meseci ove godine imali 1,8% više rođenih beba nego u istom periodu prošle godine, govori o tome da građani veruju u svetlu budućnost Srbije.

Ona je gostujući u jutarnjem programu telezvizije Prva istakla da podatak koji je izneo predsednik Aleksandar Vučić da je za prvih 6 meseci ove godine rođena 521 beba više nego u istom periodu prošle godine, dokaz da se Srbija menja.

- To je zaista smisao našeg posla i cilj svih ciljeva, jer sve reforme i uspesi koje Srbija postiže bili bi uzaludni ukoliko ne bismo imali kome to da ostavimo. Želim da naglasim da je praktično to ono za šta se Aleksandar Vučić bori u Briselu danas – bori se za mir, za budućnost i za nastavak napretka Srbije - istakla je Brnabić.

foto: Printscreen/RTS

Ona je istakla da je tek 2019. godine, nakon 15 godina, stopa ukupnog fertiliteta u Srbiji prešla koeficijent od 1,5%. Za prostu reprodukciju neophodno je da taj koeficijent bude 2,1 %, ali prema rečima premijerke, država se nada da će se ovaj trend nastaviti i da ćemo u budućnosti preći i taj koeficijent.

- Zbog ovakvih pozitivnih trendova mi moramo da sačuvamo mir i stabilnost, jer je to uslov svih uslova za dalji napredak Srbije. Zato prethodnih dana govorim da je pred predsednikom Aleksandrom Vučićem u Briselu izuzetno odgovoran i težak zadatak, a to je očuvanje mira, koje će obezbediti i više novorođene dece, i veće plate, penzije, nove investicije - rekla je Brnabić.

Predsednica Vlade je istakla da je sastanak predsednika Vučića sa generalnim sekretarom NATO Stoltenberga bio jako konstruktivan i produktivan. Istakla je da veruje da Nato može da obezbedi mir na Kosovu i Metohiji, ali da niko normalan ne želi da do toga dođe i da veruje da će predsednik Vučić uspeti da se izbori za mir u Briselu.

Kurir.rs