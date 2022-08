VUČIĆ O IZJAVI ESKOBARA DA MORAMO ZABORAVITI "KOSOVO JE SRBIJA": Što se pravimo blesavi da ne znamo koja im je politika?!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je na konferenciji za medije komentarisao izjavu specijalnog izaslanika SAD za Zapadni Balkan Gabrijela Eskobara da "moramo zaboraviti narativ da je Kosovo Srbija i preći na onaj da su Kosovo i Srbija zapravo Evropa".

- Ne možemo da zaboravimo, ne mogu i ne želim da zaboravim da je Kosovo deo Republike Srbije. On predstavlja američku politiku, šta očekujete od njega? To nam govore 23 godine, to je njihova politika. Što se pravimo blesavi da ne znamo koja im je politika i da će da promene stav po pitanju Kosova? Promeniće se stav po pitanju ZSO, to je važan pomak. Nemam problem da razgovaramo o Otvorenom Balkanu. Oni misle da pripadaju Srbiji, mi mislimo da pripadaju Srbiji, zato imamo dijalog. Rekao je ono što je stav Amerike. Sve što smo mogli da ponudimo ponudili smo. Možemo da ponudimo ono što piše. Tablice ne možemo jer to ne piše nigde. Naše je da se pridržavamo sporazuma. Jedino na koga možemo da se oslonimo to je na sebe.

Specijalni izaslanik SAD za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar rekao je da će svi ranije dogovoreni sporazumi morati da budu primenjeni, uključujući i formiranje Zajedince srpskih opština. On kaže da je cilj njegove posete Beogradu i Prištini bio da se podrže napori Evropske unije kako bi se rešila pitanja oko registarskih tablica i dokumenata.

U intervjuu za N1 on je rekao da misli da se nazire početak poboljšanja odnosa između Beograda i Prištine.

(Kurir.rs)