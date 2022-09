SIN RATKA MLADIĆA ZA KURIR TV: General vezan za krevet, od petka nemamo nikakvu vest! Šaljemo naše lekare, tvrde da će ga UBITI

General Ratko Mladić je u teskom zdravstvenom stanju i već sedmi dan se nalazi u bolnici u Holandiji.

Ratko Mladić je iz pritvorske ćelije prebacen u jednu civilnu bolnicu, a sada se nalazi u zatvorskoj zbog upale pluća i srčane slabosti. O preležanoj koroni iz avgusta porodica je obaveštena tek pre nekoliko dana.

Podsetimo, Mladić je osudjen na doživotnu kaznu zbog optužbi za počinjene ratne zločine za vreme rata u BIH. Od 2011. nalazi se u pritvoru u Ševeningenu.

foto: EPA/Jerry Lampen

Darko Mladić uključio se u jutarnji program Kurir televizije gde je otkrio kakve nove informacije ima o svom ocu generalu Ratku Mladiću.

- Pa nismo mogli da se čujemo ova tri dana, mislim da to znači da nije mogao da ustane iz kreveta uopšte. Mada prošle nedelje kada su ga prebacili u bolnicu dali su mu neki način da se javi iako je bio vezan za krevet. Veoma smo zabrinuti za njega i nemamo nikakve informacije od petka - rekao je Darko.

foto: Kurir Televizija

Voditelja jutarnjeg programa Vladimira Karalejića interesovalo je da li postoji mogućnost da se general Mladić poseti, ali i da li će ga pregledati lekari iz Srbije.

- Moja majka danas ide. Oni su nam tamo obećali da ćemo moći da ga posetimo tako da će danas majka putovati. Što se tiče lekara danas ćemo slati CV-jeve i sve ostale potrebne dokumente i tražiti od sekretarijata određen termin da bi lekari mogli da odu i da ga pregledaju. Međutim, nismo dobili svu pripremljenu dokumentaciju da bi lekari znali u kom je stanju pacijent, pa ćemo morati da tražimo da nam je upotpune - rekao je Darko.

foto: Printskrin / You Tube

- Razgovamo sa njim. On ne može da se javi i mi njega zovemo. Čujemo so po jednom ili dva puta dnevno i dva puta po pola sata nedeljno. Kada je počela korona dobili smo i video pozive. Plus odlazimo u posete, svaki mesec neko ode po nekoliko dana - rekao je Darko.

Voditeljku Olju Lazarević zanimalo je da li se general Mladić žalio na lečenje.

- Ratko je specifičan čovek on se nikada za sebe ne žali i ne brine. Prebacuje brigu da ne brinemo za njega, već brine on o nama. Generalno on nema poverenje ni u šta što mu se dešava u tribunalu. Jedina svetla tačka je ta čuvarska služba koja mu je stvarno pomagala i u onom delu koji nije u opisu njihovog posla. Što se tiče svega ostalog on odmahuje rukom, tako je kako jeste i da on mora to da trpi - rekao je Darko.

foto: Kurir Televizija

- Mi smo zato tu da napravimo maksimalni pritisak da on dobije prava koja su mu garantovana tamo, a jedna od njih je pravo na lečenje. On ima pravo da o svom trošku kada god hoće dovede lekarsku ekipu. Ako se sećate kada je bila prvostepena presuda, mesecima smo se borili da srpski lekari odu i pregledaju ga. Međutim, u jednom trenutku je njihova medicinska služba proglasila da će ga naši lekari ubiti ako odu tamo pre presude. Eto na šta su sve bili spremni da urade da mu se ne vidi zdravstveno stanje pre prvostepene presude - rekao je Darko.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:30 RATKO MLADIĆ NA ZIDU U NJEGOŠEVOJ ULICI, pitali smo sugrađane šta misle o novom muralu