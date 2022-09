ŠTA OČEKUJE NOVI KABINET: GORAN VESIĆ: Srbija je deo Evrope, a nova vlada će biti KRIZNA i mora da radi kao tim!

Član Predsedništva SNS i narodni poslanik Goran Vesić rekao je, gostujući na TV Hepi, da je više od toga ko će biti u vladi važnije da buduća vlada radi kao tim jer će se suočiti sa teškim izazovima kako ekonomskim tako i energetskim.

Vesić ističe da smo mi kao država obezbedili dovoljno energenata i namirnica, ali naglašava da smo deo Evrope, nismo izolovano ostrvo, i da ćemo deliti sudbinu našeg kontinenta kada je u pitanju i ekonomija i energetska bezbednost.

Upravo zbog svega ovoga, Vesić je rekao da je veoma važno što je predsednik Vučić bio u poseti Emiratima i tamo potpisao nekoliko važnih ugovora, jedan od tih ugovora je obezbedjivanje milijardu dolara pod veoma povoljnim uslovima i na taj način je pokazao koliko se bori za Srbiju i koliko je važno da Srbija preživi i ima novac.

- Pred budućom vladom su teški izazovi, tako da će morati da bude kompaktna i da deluje brzo i efikasno na dnevnom nivou u interesu građana.Vreme koje dolazi biće neka vrsta vanredne situacije, ogroman napor će nam biti potreban da zaštitimo standard stanovništva i da nastavimo sa razvojem koliko je moguće u ovoj krizi. Mi imamo prednost u odnosu na druge i zbog cene gasa i struje, zapravo obezbeđivanjem gasa i struje možemo da privučemo više onih investitora koji ne mogu da rade u drugim zemljama u ovim novonastalnim okolnostima i to je naša šansa - rekao je Vesić.

foto: Kurir Televizija

Dodaje da smo se bolje spremili od drugih država i da smo kroz "Otvoren Balkan", napravili saradnju sa tri zemlje gde ćemo se međusobno pomagati.

- Deo smo Evrope tako da na žalost ne možemo da izbegnemo posledice koje će se dešavati u EU, jer ako poskupi "milka" čololada u Nemačkoj ona ne može da ne poskupi u Srbiji. Dakle mi imamo uvezenu inflaciju, prognoze u Evropi nisu sjajne u Britaniji prognoziraju najveću inflaciju od Drugog svetskog rata, neke baltičke zemlje su već prešle 20 odsto inflacije i mi smo deo Evrope i delićemo njenu sudbinu. Moramo da budemo spremni, kao prvo da bi očuvali standard građana, kao drugo kako bi obezbedili dovoljno energenata i hrane i da probamo da sačuvamo nivo investicija u Srbiji, kako bi se ne samo sačuvala postojeća radna mesta, već kako bi se otvorila i nova radna mesta. Sve ovo će biti posao nove vlade, ko god da je bude činio, jer ovo je neka vrsta "krizne" vlade koja će morati da radi u uslovima kriznog menadžmenta - istakao je Vesić.

Osvrćući se na rat u Ukrajini, Vesić je rekao:

- Bez obzira koliko rat bude dugo trajao i bez obzira na ishod sukoba posledice rata će se osećati godinama možda čak i decenijama. To znači da će se između Rusije i Evrope napraviti zid koji će biti kakva nije bila ni "gvozdena zavesa", posle Drugog svetskog rata, i komunikacija između Evrope u Rusije biće svedena na minimum ako je uopšte i bude. Prema tome mi moramo da određujemo našu politiku. Ona je vojno neutralna i takva će i ostati ali sa druge strane mi nismo politički neutralni, mi smo na putu ka EU. U tom smislu mi delimo sudbinu EU, to znači da trebamo da razumemo koja je naša pozicija u svetu. Predsednik Vučić to najbolje razume. Usklađujemo politiku sa Evropom i vodimo računa da bilo kojim potezom ne nanesemo štetu našem narodu. Mi smo zemlja koja do sada nije uvela sankcije Rusiji, jer se ponašamo principijalno, prvog dana agresije Rusije na Ukrajinu smo osudili taj čin, rekli smo da je to napad suverene države na drugu, jer isto smo to doživeli kada nas je NATO 1999.godine bombardovao i kada nam je oteto Kosovo i Metohija. Sa druge strane, rekli smo da mislimo da sankcije nisu delotvorna metoda i da uvođenjem sankcija samo trpi običan narod - rekao je Vesić.

Dodao je da je navažnije da ne radimo na svoju štetu, i da treba da radimo ono što je najvažnije za Srbiju.

- Možete da budete na desnoj strani političke scene ili na levoj, ili u centru možete da budete mišljenja da su odnosi sa Rusijom najvažniji za Srbiju, možete i da mislite da trebamo da uđemo u rat na strani Ukrajine ali vodite računa o interesu Srbije. Ako ste desničari budite srpski desničari, a ne ruski, ako ste za Evropsku Uniju budite za ponosnu Srbiju u toj Evropskoj Uniji a ne da Srbija nestane i utopi se u druge narode. Dakle budite uvek za Srbiju, ako svi budu vodili samo srpsku politiku to će biti dobro za našu zemlju - zaključio je Vesić.