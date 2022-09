NEMAM PROBLEM DA NAS PRITISKAJU KOLIKO GOD ŽELE IZ EU ILI SAD! Premijerka Brnabić: Mi ne reagujemo na pritiske

Premijerka Ana Brnabić rekla je danas da Evroprajd 2022 u Beogradu nije održan zbog pritisaka.

"Mnogi su tražili priliku da destabiliziju Srbiju, ali mi im to nismo dozvolili. Uspeli smo da održimo stabilnost. Ti koji su hteli da destabilizuju zemlju imali su pomoć određenih medija i društvenih mreža, oni su nametnuli tu temu. Zašto me sada pitate to, kada mene prethodne dve nedelje samo pitaju o Evroprajdu, nisam vam ja tražila to da me pitate. Vi ste svaki dan pisali o tome da li će biti šetnje ili neće. Jedino je predsednik Vučić pričao da se ostavimo toga", poručila je Ana Brnabić.

Ona je dodala da se Srbija, a i cela Evropa, suočavaju sa mnogo većim problemima.

"Uspeli smo da sačuvamo stabilnost i to je najvažnije. Ti koji nas optužuju da smo reagovali na pritisak su oni koji reaguju na pritiske. Nemam problem da nas na bilo koji temu pritiskaju koliko god žele iz EU ili SAD, ali mi na pritiske ne reagujemo. Mi smo eksplicitno rekali nemojte da nas pritiskate, zato što ako nas pritiskate onda se ništa neće deseiti. Ali, ako pustite nas da radimo u interesu naše zemlje mi ćemo obaviti posao koji je dobar za nas, a pritisci su kontraproduktivni", zaključila je Brnabićeva.

