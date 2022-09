PREMIJERKA BRNABIĆ SE ZAHVALILA GRAĐANIMA: Ovo je prava slika Beograda i Srbije! Pokazali smo da smo ozbiljna država

Premijerka Srbije Ana Brnabić sazvala je vanrednu konferenciju za medije, na kojoj je govorila o današnjem Evroprajdu u Beogradu.

Premijerka Brnabić je, obraćajući se iz Vlade Srbije, poručila da je ovo je danas bila prava slika Beograda i Srbije i zahvalila se građanima na toleranciji i razumevanju.

Na pitanje novinara zašto se u javnosti stvorila slika da je organizovanje Evroprajda tema "parekselans" u Srbiji, premijerka Ana Brnabić je rekla:

"Mi smo obezbedili da se Prajd održava svake godine do 2014. godine, jedina razlika je to što je ovo Evroprajd, pa je nešto više zvaničnika iz Evrope. U tom smislu je razlika. Mi smo rekli da ovo ne treba da bude tema parekselans, da nije najvažnija tema. Ne treba da se bavimo tim da članove Vlade treba da se bave tim. Ja se danas obraćam zato što želimo da stavimo tačku na to i da odgovorim na sve laži novinara i opozicionih političara koji pokušavaju nešto da ućare. Želela sam da obavestim građane o svemu što se dešavalo".

"Nemam problem da nas na bilo koju temu pritiskaju ko god, iz EU, SAD... Mi ovo nismo uradili zato što nas je neko pritiskao. Mogu da vam potvrde evroparlamentarci. Ako nas pritiskate, verovatno se ništa neće desiti, a ako pustite nas da radimo, uradićemo dobar posao za našu zemlju".

Rekla sam da će svi biti bezbedni

"Što se tiče političara koji su ovo pokušali da iskoriste kako bi sebe nametnuli koji poen. Čuli smo razne gluposti od Dveri i Zavetnika i to pokazuje koliko je njihova politika plitka i koliko nemaju nekih ozbiljnih tema. Ja sam danas rekla u Beogradu će svi biti bezbedni, i to je politika naše zemlje. Što se tiče učesnika Prajda koji sad govore o jednakosti, nisu mogli da obezbede nijedan Prajd dok su oni bili na vlasti. O njima tek nemam nešto lepo da kažem. Oni su danas bili tu, ali kad je na njima bilo da organizuju paradu, niko nije mogao da se okupi i zađe na ulicu. Ali nema veze, sada i oni imaju organizovanu vlast. Sve sami o sebi govore, što se mene tiče ja sam zaista ponosna na ono što je država uradila. Ispoštovali smo sve što smo rekli i nijednog trenutka nismo lagali građane".

foto: Printscreen/Pink

Imamo važnijih tema, dolazi zima

"Jedino je predsednik Vučić i još nekoliko ljudi govorilo racionalno i razumno o tome i pozivali na stabilnost. Imamo mnogo većih problema od ovog, imamo važnijih tema. Ovo je događaj koji se održi, neko se sa njim slaže, neko ne, ali to nije naproblematičnija tema našeg društva. Videla sam danas mnoge novinare koji uvek obrnu sliku i kažu 'Vučić i SNS od svega moraju da naprave veliku priču', ali upravo suprotno. Pa Aleksandar Vučić je čovek koji je pričao da upravo ovo ne treba da bude tema. Podsećam, baš on je rekao da ako je ovo najveća tema onda smo mi srećno društvo. Sad ćemo staviti tačku na ovo i usmeriti se na mnogo teže teme, s obzirom na to da nam dolazi zima".

Ostali smo jedinstveni!

"Pokušali su da nas podele u ovim teškim vremenima, nisu uspeli, pokazali smo solidarnost i ostali jedinstveni".

Vučić u Njujorku, Brnabić u Londonu

"Stavljamo tačku na ovo i okrećemo se novim temama. Predsednik Vučić je danas otputovao u Njujork, gde će imati niz sastanaka tokom Generalne skupštine UN, a ja sutra putujem u London".

Ozbiljna država

"Pokazali smo da smo ozbiljna država, država koja drži reč svojim građanima, veruje i poštuje svoje institucije".

Najbolja slika Beograda i Srbije

"Pred kakvim god izazovima bili prethodne nedelje, najbolja slika Beograda i Srbije je da se tokom Evroprajd nedelje održalo se više od 130 događaja i nismo imali nijedan ozbiljan incident".

foto: Printscreen/Pink

Posebna zahvalnost MUP i BIA

"Posebnu zahvalnost dugujem pripadnicima MUP i BIA. Danas je bilo angažovano 5.200 pripadnika MUP. Imali smo dva incidenta, sukob sa određenim grupacijama na Slaviji i u Karađorđevom parku. U oba slučaju policija je profesionalno reagovala i rešila problem. U toku dana bilo je 64 privedenih i deset povređenih policajaca".

Zahvalnost građanima

"Želim večeras izrazim ličnu zahvalnost i zahvalnost Vlade svim građanima ili većini, jer su pokazali toleranciju i razumevanje i na prvom mestu brigu prema državi. Evroprajd nam je nedeljama bio tema broj jedan iako imamo veće probleme. U ovom trenutku najveći deo našeg naroda je to poslušao i zahvaljujući njima imali smo dan koji je protekao bez većih incidenata, u miru".

