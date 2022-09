PETAR PETKOVIĆ: Opozicija je pokazala da nije dorasla temi Kosova i Metohije!

Svi smo očekivali da će vlast i opozicija uspeti da nađu zajednički jezik barem o kosovskom pitanju, a posebno naš narod od Štrpca do Leposavića, da će opozicija pokazati da je dorasla temi Kosova i Metohije i da su spremni da zarad interesa Srba na KiM, ali i države Srbije pokažu jedinstvo, ostavljajući sve svoje razlike i obračune po strani, za neku drugu sednicu i neke druge teme. Međutim, opozicija je temu KiM koristila isključivo u cilju političkog profita i nadmetanja, ocenjuje u intervjuu za Kurir Petar Petković, direktor Kancelarije za KiM Vlade Srbije.

Kako kaže, kao da nisu mogli bar jednu stvar da nauče od Albanaca, koji su uvek jedinstveni kad treba da se udari po Srbiji i srpskom narodu, bez obzira na to koliko su međusobno podeljeni.

Kad se podvuče crta, šta smo zapravo videli tokom posebne sednice Skupštine Srbije o Kosovu?

- Odbijajući da glasa za izveštaj, opozicija je pokazala da nema mrvu nacionalne odgovornosti, posebno jer tokom rasprave niko nije imao suštinsku i argumentovanu zamerku na predloženi izveštaj. Mnogi iz opozicije koji su diskutovali, nisu se udostojili ni da pročitaju izveštaj. Mogu slobodno da kažem da je opozicija u Skupštini takvim neodgovornim pristupom izneverila Srbe sa KiM, ali od njih ništa bolje nisu ni očekivali. Jedini koji su zadovoljni ovakvim neodgovornim postupanjem srpske opozicije jesu albanski mediji, koji su jedva dočekali da se na naslovnim stranama naslađuju napadima srpske opozicije na Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića. A najporaznije je što je opozicija pokazala da ne zna šta je država i da nema nikakvu politiku prema KiM. Za razliku od njih, predsednik Vučić pokazao je pravi državnički stav i održao je opoziciji lekciju iz patriotizma. Jer se ljubav prema KiM pokazuje novim investicijama, najvećim ulaganjima u poslednjih 30-40 godina, diplomatskom borbom za naše nacionalne interese, ali i jasnom i nedvosmislenom porukom da nijednoj majci više ne sme da se vrati dete u kovčegu zbog nečije neodgovorne politike.

foto: Kurir TV

Je li realno očekivati da se uskoro obnovi dijalog s Prištinom?

- Srbija se danas nalazi između čekića i nakovnja, i to ne svojom krivicom, već spletom međunarodnih okolnosti i poteza velikih sila koji se direktno reflektuju na našu zemlju i posebno život Srba na KiM. Uprkos tome što nam okolnosti ne idu na ruku, uveren sam da ćemo mudrom politikom predsednika Vučića izbeći sve opasnosti i zamke u koje bi neki da nas stave. Srbija je uvek spremna za dijalog, ali su za to potrebne dve strane.

Beograd je, kažete, spreman, a da li je spremna i Priština?

- Nažalost, ne vidimo takvu spremnost Prištine, već da žele sukobe i tenzije umesto razgovora. Svi moraju da shvate da se dijalog ne vodi o Kurtijevom spisku želja ili tzv. međusobnom priznanju, niti će se ikad voditi, već o realnim problemima ljudi koji žive na prostoru KiM i primeni dosadašnjih sporazuma. Na tome Beograd sve vreme insistira, posebno na formiranju ZSO, bez kojeg je nemoguć dalji napredak u dijalogu. Ali budite uvereni - bez obzira na sve pritiske, koji će se samo pojačavati i ubrzavati, dok je predsednik Vučić na čelu Srbije, Kurti i njegovi mentori mogu da zaborave na „međusobno priznanje“. Tu reč je predsednik Vučić dao i pred parlamentom Srbije. Njegova borba za KiM se, posle Skupštine, u narednim danima nastavlja i na sednici Generalne skupštine UN.

O sve češćim provokacijama Kurti gubi živce Kažete da u Prištini žele sukobe. ROSU non-stop patrolira po severu, pokušava da zauzme Gazivode, grade nelegalne baze, njihovi funkcioneri se slikaju na prelazima... - Ne prođe dan da ne čujemo neku ratnohuškačku izjavu Kurtija i njegovih posilnih. Namera je očigledna - žele da isprovociraju neodmerenu reakciju Srba na severu, optuže ih za izazivanje krize i krenu korak po korak u tihu okupaciju severa pokrajine i proterivanje srpskog naroda. Sve se dešava u momentu kad se sama Priština suočava s nezapamćenim restrikcijama struje na 90 odsto konzuma, štrajkovima lekara, prosvetara, javne administracije, nestankom osnovnih životnih namirnica...Svako nelegalno delovanje Prištine na severu ne samo da je smokvin list kojim Kurti prikriva katastrofalne rezultate svoje politike već je i najdirektnija pretnja ugrožavanju mira i stabilnosti, kao i kršenje svih dosadašnjih sporazuma. Međutim, kao što vidite, dok Kurti polako gubi živce, Srbi na KiM na svakom koraku pokazuju da ne nasedaju na njegove provokacije i da su mudriji od bilo kakvih militantnih političara.

foto: EPA Valdrin Xhemaj

Kakva se rešenja razmatraju po pitanju registarskih tablica?

- Neka se niko ne zavarava da će Srbi da se odreknu srpskih registarskih oznaka i da će bilo ko moći da im oduzima tablice, konfiskuje vozila... Takav film neće gledati! Vidite da je za dve i po nedelje svega jedan Srbin sa severa zamenio tablice KM za RKS, i to onaj koji radi za albanske institucije, a u opticaju je skoro 10.000 tablica. To vam pokazuje koliko su smešni Kurtijevi pokušaji da snimanjem spotova otme Srbima tablice. On ne poznaje Srbe, da sa svakom njegovom pretnjom raste rešenost Srba da istraju u odbrani svojih legitimnih, vekovnih prava. On to nikad neće razumeti! Da će tablice KM ostati, jasno je u Skupštini naglasio i predsednik Vučić, kome za takvu poruku nisu potrebni nikakvi spotovi. Da budem sasvim jasan, to nisu nelegalne ili Miloševićeve tablice, već legalne i legitimne registarske oznake koje izdaju organi Republike Srbije i koje Srbi s KiM koriste decenijama.

Šta Beograd može da uradi tim povodom?

- Mi se zalažemo za održivo i primenjivo kompromisno rešenje, a to je jedino rešenje koje će uvažiti i interese srpskog naroda u pokrajini. Nismo mi ti koji su uveli „RKS“ tablice u sporazum, već Borko Stefanović i Edita Tahiri još 2011, kad je bivša vlast vodila Srbiju. Zato se danas borimo u veoma suženom manevarskom prostoru da ispravimo šta se ispraviti može, a kompromis je jedini put u tom pravcu. Nažalost, kako se približava kraj roka za preregistraciju koji je Kurti dao, tako se i ratnohuškačka retorika Prištine pojačava, i to vam govori da je jedini Kurtijev motiv zapravo da izazivanjem sukoba pokuša da otme sever pokrajine, kojim je opsednut. Ali kao što smo uspeli da sačuvamo srpske lične karte za prostor KiM, tako ćemo se izboriti i za srpske tablice.

Ivana Kljajić