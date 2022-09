IGRANJE VATROM: Izbacivanjem Rusije iz Saveta bezbednosti Srbija bi bila bespomoćna po pitanju Kosova i Metohije!

Posle zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija ostala je opasnost od još žešće odmazde prema Moskvi, a jedna od najkatastrofalnijih svakako bi bila izbacivanje Rusije iz Saveta bezbednosti ili ukidanje prava veta. Ovakav scenario, koji je za sada na nivou ozbiljne pretnje, značio bi i kraj UN kao organizacije koja čuva svetski mir i bezbednost, a Srbiju bi učinio bespomoćnom u borbi za Kosovo i Metohiju, ocenjuju sagovornici Kurira.

Novi sistem

Po završetku boravka u Njujorku predsednik Aleksandar Vučić je rekao da je gotovo siguran da će Zapad pokušati da isključi Rusiju iz SB UN.

foto: Printscreen/Pink TV

- Srbija za tako nešto, za ograničavanje prava veta ili isključenje Rusije iz SB, neće glasati. Tu nemamo nikakvu dilemu. Za to im treba dvotrećinska većina. Oni mogu i da se pozovu na to da Rusija nije pravni naslednik SSSR. Ali postoji član, mislim akta 108, na koji vidim da se spremaju da se pozovu. To bi bilo rušenje međunarodnog pravnog poretka. Za jednu od tih odluka im je potrebno da Kina bude uzdržana. Bog zna šta sve mogu da urade. To nije ni daleko ni nemoguće. Za nas bi to bila katastrofa zbog KiM, naravno - izjavio je Vučić.

Potpredsednica Centra za spoljnu politiku Suzana Grubješić objašnjava da je tehnički teško izvodljivo izbaciti Rusiju ili joj oduzeti pravo veta, ali da nije nemoguće.

foto: Damir Dervišagić

- Već neko vreme se o tome priča i pronalaze načini da se to eventualno i uradi. Takav potez bi označio kraj OUN kakvu poznajemo i stvaranje novog sistema. Postoji mogućnost i da Šangajska inicijativa preraste u nešto novo i slično, sa Kinom, Rusijom, Indijom i drugima koji su nedavno imali samit u Samarkandu. U svakom slučaju, za Srbiju nikako ne bi bilo dobro da se postojeći sistem OUN raspadne, jer bi se odstranjivanjem Rusije izgubila mogućnost da se spreči ulazak KiM u tu najvažniju multilateralnu organizaciju, koja je kako-tako ipak obezbeđivala globalni mir i poredak nakon Drugog svetskog rata - napominje naša sagovornica.

Početak haosa

Bivši šef diplomatije Vladislav Jovanović upozorava da su pomenuti nagoveštaji opasna igra vatrom, za koju se nada da je samo taktička pretnja. U suprotnom, on smatra da će to biti početak haosa.

foto: Kurir

- To dovodi u pitanje samo postojanje UN, koje su stvorile pobednice u Drugom svetskom ratu. One su za sebe izborile specijalno pravo veta u SB, i to je nešto što je identično s nastankom i postojanjem UN. Ukidanje veta je poništavanje rezultata tog rata. Ako se najzaslužnija zemlja pobednica, što je bio SSSR, ekskomunicira ili ograniči u bitnim pravima, to znači rušenje cele građevine UN. Ona može da nastavi, ali će biti patrljak te organizacije i produžena ruka Amerike i njenih saveznika. To je previše opasno čak i za one koji to žele. Pre će biti da je ovo jedan psihološki pritisak na Rusiju i zastrašivanje. Jedina moguća opasnost bi bila da Zapad počne da se koristi onom formulom "ujedinjeni za mir" (united for peace), koju su oni izmislili, kršeći Povelju UN, i koristili su je desetak puta. To podrazumeva da se nadležnost SB prebaci u Generalnu skupštinu ukoliko se utvrdi da SB nije u mogućnosti da vrši svoju funkciju zbog nečije zloupotrebe prava veta - objašnjava on i dodaje da se na taj način obezbeđuju odluke prostom većinom, a za nešto i dvotrećinskom.

Vladislav Jovanović Kina koristila veto samo za svoje interese Vladislav Jovanović smatra da je na snazi puna sloboda zamenjivanja međunarodnog prava nekim ad hok rešenjima i da se, u slučaju izbacivanja Rusije iz SB, postavlja pitanje kako bi se Kina odredila kada Kosovo dođe na dnevni red. foto: Kineski radio Internacional - Da li bi Kina bez Rusije bila voljna da se aktivno postavi i stavi veto? Peking do sada nije ulagao veto, puštao je Moskvu da to radi i bio je uzdržan. Kina je koristila veto samo po pitanju svojih direktnih interesa - podseća naš sagovornik.

