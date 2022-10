PREDSEDNIK VUČIĆ POSLE RAZGOVORA SA BIN ZAJEDOM: Šeik je iskreni prijatelj Srbije i u teško vreme

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posle razgovora sa predsednikom Ujedinjenih arapskih Emirata šeikom Muhamedom bin Zajedom al Nahjanom, koga je dočekao danas posle podne u Beogradu, istakao je da je on veliki, iskreni prijatelj Srbije i izrazio nadu da će uspeti da ga zainteresuje za još neke investicije.

- Danas je u posetu Srbiji stigao predsednik UAE šeik Muhamed, naš veliki prijatelj. Veoma sam srećan što imamo priliku da sa njim razmenimo mišljenje i danas i večeras, kada će sa nama biti premijerka i veliki broj ministara. Mnogo toga možemo da naučimo, sagledamo i vidimo kakvi su planovi i očekivanja. Ako neko zna šta je to što možemo da očekujemo po pitanju cena i količina nafte onda je to on - naglasio je Vučić.

Preneo je da je iz razgovora, koje je imao s njim, neke okvirne stvari već saznao, što je važno kako bi znali šta nam je činiti u narednom periodu, prenose Novosti pisanje Tanjuga.

- Razgovarali smo o celokupnoj situaciji i u Ukrajini i regionu. Upoznao sam ga s tim šta je to što se očekuje od Srbije sa zapada, šta je to i pod kakvim se sve, neko bi ih nazvao pritiscima, neko drugim imenom, nalazimo - dodao je on.

Vučić je izrazio zahvalnost šeiku Muhamedu na svakoj vrsti podrške i pomoći, podsetivši da milijardu dolara sa kamatnom stopom od tri odsto, koje je Srbija dobila od Emirata, pod ovakavim uslovima, predstavlja gotovo neverovatnu stvar za našu zemlju.

- Najpre ćemo premijerka i ja imati razgovor sa našim nemačkim partnerima, pa onda obilazak brodom i večeru sa šeikom Muhamedom - rekao je on.

Vučić je naglasio da je to prilika za dobre razgovore, važne i razgovore o svim našim projektima, dosadašnjim investicijama, budućim ulaganjima i onome šta u svetu možemo da očekujemo.

- Svakako da situacija posle svega što se i danas zbivalo neće biti lakša, ali je očigledno, po prvi put mogu to da kažem, da se iza mnogo vrata određeni razgovori odvijaju. Što je dobro i pohvalno, ali se plašim da je u toku borba za pozicije pred dodatne razgovore i pitanje kako će ti razgovori proći - naglasio je on.

Vučić je ukazao na početak ratnog sukoba u aprilu, kada je bilo jasno da je moguće postići dogovor, ali da je, nakon "čudnih" poeseta nekim od glavnih gradova, postalo jasno da dogovora nema.

- Mi se ne mešamo u svetsku politiku, ali moramo da je pratimo, znamo šta se dešava da bi mogli svoje poteze da usaglašavamo - objasnio on.

Kazao je da šeik Muhamed zna da smo jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji.

- Smešno mi je kada neki proruski i prozapadni analitičari u našoj zemlji, pošto ih je sve manje prosrpskih, govore da nije samo Srbija, već da nije uveo sankcije ni Azerbejdžan. Kada to čujete, kao i kada kažu da ih nije uvela ni Jermenija, onda počnete da se smejete od muke, pa ne preostaje ništa drugo nego da više ne slušate takve gluposti - dodao je on.

Vučić je istakao da se nalazimo u teškoj situaciji, ali da ima danas više energije kada je video kako se ljudi raduju otvaranju puteva.

- Šeik Muhamed je veliki, iskreni prijatelj države Srbije, i nadam se da ćemo ga zainteresovati za još neke investicije, i da će češće dolaziti u našu zemlju - zaključio je on.

