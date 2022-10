SRBIJA NA TURSKOM KOLOSEKU ZA ULAZAK U EU?! Stanković i Vukadinović za Kurir TV: Neophodno je formiranje nove vlade što pre

Politički analitičari Đorđe Vukadinović i Dejan Vuk Stanković istakli su da je zapadni Balkan sve više na turskom koloseku za ulazak u Evropsku Uniju i da je neophodno što pre formirati Vladu Srbije.

- Činjenica je da se formiranje Vlade Republike Srbije i malo prolongiralo da se vidi da li će doći do nekog preloma na istoku, to je kao pilula za kupovinu vremena. To je manir koji gododin Vučić voli, da na tihoj vatri prži svoje partnere... Nije isto vlada u tehničkom mandatu i vlada - kaže Đorđe Vukadinović.

Poštenije bi bilo reći šta Srbija može da isporuči.

foto: Kurir televizija

- Ovde je napravljen jedan paket ili priznajte tzv. Kosovo ili uvedite sankcije Rusiji ili ćemo vam otprilike polomiti ruku, što ni malo nije prijateljsko - kaže Vukadinović.

- Evropa se plaši da bi Srbija mogla da profitira od ovoga. Turska još gore profitira od krize na istoku. Srbija i BiH su u idealnoj situaciji da profitiraju. Beograd bi morao malo principijelnije da stane uz institucije Republike Srpske, ovo je sada poniženje za nju. Mi sada ispaštamo jer je Evropa dala adut Vladimiru Putinu sa tzv. Kosovom da radi ovo sada što radi - kaže Vukadinović.

- Mislim da je bolje da imamo vladu bilo kakvu, nego da je nemamo - kaže Vukadinović.

foto: Kurir televizija

2005. godine imali smo preko 70 odsto onih koji su bili za ulazak Srbije u Evropsku Uniju jer je tada bilo najveće proširenje ove zajednice, istakao je Dejan Vuk Stanković.

- Sada će biti tačno deset godina od kada je poslednja članica (Hrvatska) dobila pristup Evropskoj Uniji. Zapadni Balkan polako ulazi u turske koloseke - kaže Dejan Vuk Stanković.

Đorđe Vukadinović je istakao da sumnja da će mandat ove vlade trajati četiri godine, ali je važno da je u ovom periodu što pre dobijemo - kaže Vukadinović.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.