JEDINI NAČIN DA PREŽIVIMO JE DA SE SRBIJA OPREDELI ZA OVO! Bušatlija: Ako budemo primorani da uvedemo sankcije Rusiji GUBIMO GAS

Vlada Srbije donela je odluku o privremenoj zabrani izvoza prirodnog gasa koja će važiti do 31. oktobra ove godine kako bi se obezbedilo sigurno snabdevanje domaćeg tržišta i sprečila moguća šteta po privredu i građane. Ujedno, pritisci na Srbiju da uvede sankcije sve su intenzivniji, što je pokazao i izveštaj Evropske komisije.

Mahmud Bušatlija, savetnik za razvoj i investicije, gostovao je u Usijanju na Kurir televiziji gde se dotakao Turskog toka i upozorenja da postoji mogućnost da mu se desi isto što i sa Severnim tokom.

- Posle ovoga što se desilo na Severnom toku, mislim da su mere zaštite daleko bolje. Ako se već priča da to može da se desi na Tuskom toku to je već indikacija da vlasnik čuva svoju imovinu bolje nego što je čuvao na severu. Iskreno govoreći, taj projekat Severni tok 1 i 2 nisu samo ruski projekti nego projekat Rusija plus pola Evrope. Ta šteta koja je nanesena i koja je bitno pogodila taj kanal dolaska gasa u Evropu samo Amerikanci imaju koristi od toga - rekao je Bušatlija.

On se potom osvrnuo i na to šta bi se desilo sa gasom ako budemo primorani da uvedemo sankcije Rusiji.

- Mi sa Rusima imamo samo 3 godine, mada niko više ne dobija duže ugovore. Tim ugovorom je jasno određena cena za proizvode od sirove nafte. Dve trećine naših potreba je definisano tim ugovorom. Ostatak moramo kupovati na tržištu. Sada dok nismo uveli sankcije Rusiji to je izvodljivo. Ako uvedemo sankcije, momentalno ćemo biti u kategoriji neprijateljskih zemalja za Rusiju. To znači da oni momentalno mogu da raskinu ugovor ili da ga uslove plaćanjima - rekao je Bušatlija.

Potom je dodao da neutralnost Srbije ne vodi nikuda i da je potrebno da Srbija bude nesvrstana.

- Ovo nastojanje da se mi svrstavamo negde ne spašava to što se mi predstavljamo kao neutralna zemlja. Jer neutralnost je sada potpuno nestala. Evo sada imamo Austriju koja je neutralna odlukom pobednica 4 sile u Drugom svetskom ratu. Imamo i Švajcarsku koja je istorijski neutralna. Međutim, jedna i druga su se oslonili na američke diktate. Austrija kroz EU, a Švajcarska svojom dobrom voljom. Jedini način da preživimo u ovakvoj situaciji jeste da budemo nesvrstani - rekao je Bušatlija.

Miodrag Kapor, stručnjak za energetiku, nadovezao se na ovu izjavu Bušatlije i naveo da nesvrstanost u ovom trenutku nije više moguća.

- Da bi bili nesvrstani to nama mora neko da prizna. Danas nesvrstanost znači jedinstvo sa Ruskom Federacijom. Moj predlog je da polako usklađujemo paket sankcija Ruskoj Federaciji. Ne zbog ekonomskih razloga, nego zbog moralnih i etičnih razloga.

O tome kakva zima čeka Srbiju u jutarnjem programu naše televizije govorila je potpredsednica Vlade i ministarka rudarstva i energetike prof. dr Zorana Mihajlović. foto: Kurir Televizija Ona je rekla da, bez obzira na to kakva bude vremenska prognoza, Srbija ima sve što joj treba. Prema njenim rečima spremili smo gas, mazut i ulje za period do kraja marta. Uradili smo sve što možemo i što zavisi od nas. Ona tvrdi da imamo zamenu i za slučaj da se nešto desi na Balkanskom toku ali i da Vlada neće dozvoliti da ikome bude hladno

