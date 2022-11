ŠTA BI DONELO VRAĆANJE CENZUSA NA PET ODSTO: Prave se šire koalicije, OTPADAJU Zavetnici, Dveri, Moramo...

Vraćanje izbornog praga na pet odsto, koliki je bio ranije, dovelo bi do ukrupnjavanja političke scene, ali i značilo kraj za pojedine partije, ocena je analitičara

Vraćanje izbornog cenzusa sa sadašnjih tri na pet odsto, što predlažu pojedini političari, ukrupnilo bi domaću političku scenu jer bi navelo manje stranke da se ujedine u koalicije, dok bi pojedine partije ipak ostavio ispod cenzusa i maltene izbrisalo, ocena je analitičara.

Ovaj predlog se sve češće čuje u javnosti od pojedinih partija. Kako za Kurir navodi izvršni direktor Cesida Bojan Klačar, vraćanje cenzusa na pet odsto ne bi ništa dramatično promenilo na političkoj sceni.

- Ne može se reći da je nedemokratski ili loš cenzus i od tri, četiri i pet odsto. Ako je cilj da se ukrupni politička scena, to bi se dobilo vraćanjem cenzusa. Naime, sva je prilika da bi tada izborne liste izgledale drugačije nego na poslednjim izborima, da bi bilo više predizbornih koalicija. One pak stranke koje imaju danas ispod pet odsto i istovremeno mali koalicioni potencijal mogu da budu u problemu na narednim izborima i da ne dobace do pet odsto - smatra Klačar.

Ukazuje pak i da takav potez, podizanje cenzusa, ne bi rešio ništa od centralnih problema u izbornom sistemu jer oni, kaže, nisu povezani sa cenzusom, već sa zatvorenim izbornim listama i jednom izbornom jedinicom.

- Bilo bi mnogo bolje da se otvori priča o zatvorenim listama, a ne o cenzusu - zaključuje Klačar.

Inače, ukoliko bi u istom sastavu nastupili i na narednim izborima, sa cenzusom od pet odsto, ako je suditi po poslednjim izborima, do pet odsto ne bi dobacili Dveri i POKS, koji su imali oko 4,3 odsto glasova, Zavetnici, koji su imali oko 4,2 odsto, zatim Moramo sa oko 3,2 odsto, Koalicija Suverenisti sa oko dva odsto i Grupa građana Srpski patriota, koja imala tek oko 0,8 odsto.

