MILOVAN JOVANOVIĆ: Važno je da BiH uđe u NATO, podiže se nova gvozdena zavesa

Politički komentator Milovan Jovanović ocenio je da najmoćnije zemlje Evropske unije trebaju da "vuku konkretnije poteze" i što "hitnije integrišu" države Zapadnog Balkana jer bi to "obesmislilo sve balkanske nacionalizme" i dovelo bi do "ujedinjenja naroda" na ovim prostorima. Takođe, zaključio je kako bi ulazak u NATO trebao biti prioritet za Bosnu i Hercegovinu jer je "ruska agresija na Ukrajinu", kako je poentirao, pokazala da su članice Alijanse mnogo sigurnije od onih zemalja koje nisu.

Uloga Rusije na Balkanu

Rusija je izolovana i suočava se sa nikad snažnijim sankcijama. Na Balkanu ona se tradicionalno takmiči sa Zapadom, njen interes jeste da ostane zamrznuti konflikt na Kosovu i da Bosna i Hercegovina ostane paralisan i nefunkcionalna. Rusija preko Balkana destabilizuje EU. Mi smo uvek bila moneta za potkusurivanje. Rusiji pre svega ne odgovara stabilan Balkan, navodi Milovan Jovanović za N1 BiH.

- Glavne članice EU, tu pre svega mislim na Francusku, Nemačku, Španiju i Italiju moraju da vuku konkretnije poteze oko Zapadnog Balkana, to znači pusti silna poglavlja. To je sve moglo piti vode do 24. februara kada je krenula brutalna ruska agresija. Neophodna je hitna integracija svih šest zemalja Zapadnog Balkana jer bi to obesmislilo sve balkanske nacionalizme i dovelo bi do ujedinjenja naroda. Popravio bi se standard građana i to bi osnažilo i Evropsku uniju koja je oslabila pod destruktivnim uticajem Rusije, Kine i Turske - navodi Jovanović, inače dugogodišnji kolumnista Kurira.

Govoreći o aktuelnim problemima na Kosovu i samitu u Tirani, Jovanović ocenuje kao dobru odluku da srpski državni vrh prisustvuje ovom važnom sastanku.

- Sigurno bi to za Srbiju bilo štetno, dugoročne bi bile posledice. Vučić je uspio rebrendirati savezništvo sa najmoćnijim zemljam Zapada poput SAD-a i Nemačke. To je za Srbiju veoma važno i bitno - navodi sagovornik koji podseća da Priština nije ispunila svoj deo dogovora.

Kurti je remetalački faktor

- Višeslojan je problem. Briselski sporazum je potpisan 2013. godine, a centralni dio njega je bila Zajednica srpskih opština koja nije implementirana. Imali smo 2020. godine potpisivanje Vašingtosnkog sporazuma kada je Hoti bio premijer Kosova. Sadašnji kosovski premijer je taj sporazum sabotirao na svakom koraku. Kurti je jedan od najvećih remetalačkih faktor na Balkanu. Njegov potez da ubaci Rašića u kosovske institucije svi osuđuju. To na neki način pravi štetu ne samo Srbiji nego i cijelom regionu - podvlači sagovornik.

Kada je reč o proširenju EU i NATO, Jovanović je izričit da postoji rešenje balkanskih problema.

- Za Bosnu i Hercegovinu je veoma važno da postane članica NATO. Rat u Ukrajini je pokazao da one zemlje koje su članice NATO-a su mnogo sigurnije nego one koje to nisu. Švedska i Finska, dvije tradicionalno neutralne zemlje, odlučile su se postati članicama NATO-a. Rusija je već dobila novih 1.300 kilometara granice sa NATO-om. Podiže se nova gvozdena zavesa, NATO je pokazao homogenost i jedinstvo. Građani u zemljama NATO-a se osećaju mnogo sigurnije nego oni koji nisu - uverava Jovanović.

(Kurir.rs / N1BiH)