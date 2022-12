SAMIT U TIRANI NE REŠAVA NIŠTA, VEĆ ŠALJE SAMO OVU PORUKU Eksperti: Novi članovi za EU su opterećenje, treba da se pomirimo sa tim

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u Tirani na samitu lidera EU-Zapadni Balkan gde ga očekuje niz sastanaka sa liderima EU i regiona.

Iako je prvenstveno rekao da ne želi da ide u Tiranu zbog licemerstva EU prema pitanju KiM ipak je na kraju doneo odluku da prisustvuje samitu, jer da nije otišao usledila bi velika šteta za državu, pre svega u pogledu privlačenja stranih investicija.

Na pitanje zašto je ipak došao, srpskim novinarima dao je jasan odgovor: "Bolje je kad si za stolom, jer kad nisi onda si na meniju!"

Ključne teme samita su "usklađivanje spoljne politike sa zemljama EU" konkretno po pitanju sankcija Rusiji i regionalna pitanja. Lideri zemalja EU su istakli podršku Zapadnom Balkanu na daljem putu evrointegracija.

Predsednik Srbije održao je već nekoliko sastanaka i zahvalio za podršku na putu ka EU. Aleksandar Vučić je naglasio da je za Srbiju od ključnog interesa stabilizacija prilika u regionu, kao i da je uveren da su zemlje EU snažan partner u našim nastojanjima da se otvorena pitanja u regionu rešavaju putem dijaloga.

Gosti emisije Usijanja bili su Milovan Božinović, diplomata i nekadašnji ambasador u Nemačkoj, i Miroslav Stojanović, nekadašnji dopisnik lista "Politika" iz Berlina. Oni su se ovom prilikom dotakli ovog samita u Tirani gde je prisustvovao predsednik Srbije.

foto: Kurir Televizija

Stojanović je naveo da je i pre nego što pala odluka da se bude u Tirani govorio da bi zaista bila velika greška da se ta prilika propusti.

- Nisam to rekao zbog tog plenarnog skupa, to je manifestacioni skup koji ne rešava ništa i to je više jedna politička poruka koju treba poslati da Zapadni Balkan nije zaboravljen. Činjenica da nije bilo rata u Ukrajini, refletori se ne bi ovoliko okrenuli. Umorna je malo Evropa i od tog proširenja i glavni njeni lideri su i glavni kočničari proširenja - istakao je Stojanović.

foto: Kurir Televizija

- Znate da je (predsednik Francuske Emanuel) Makron insistirao na tome da nema nikakvog proširenja dok se to jezgro EU ne konsoliduje i cela EU ne postane nešto efikasnija. On je još tada govorio (pre Bregzita) da ne mogu sa 28 zemalja da se dogovore gotovo ni o čemu, a šta tek sa 30 i nešto. Rat ih je sad malo prenuo, ovo je sad jedan vid političke bitke između Kine i Rusije za ovaj prostor koji su Evropljani proglasili strateškim važnim - dodao je Stojanović.

Božinović smatra da su novi članovi za EU veliko opterećenje i da Srbija treba da se pomiri sa tim.

foto: Kurir Televizija

- Oni će vam reći da oni nas žele, ali za njih su novi članovi veliko opterećenje budžeta. Ti članovi bi ulazili sa svojim konfliktima, a tu baš svako ima neki konflikt sa nekim. EU živi sa osećanjem da je preopterećena svojim problemima. Ali da im je ukrajinski rat tek pomrsio konce i perspektive tim državama, a to je osnova na kojoj oni žive. To je stvar sa kojom se moramo pomiriti - rekao je Božinović.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs