STRUČNJACI O NAJNOVIJIM INCIDENTIMA NA KOSOVU: Nikada nismo bili bliže sukobu! Dva su načina da srpska vojska uđe na KiM!

Iz sata u sat izbija novi incident u režiji Aljbina Kurtija na Kosovu i Metohiji. Teror nad Srbima postaje sve jači i učestaliji, a među poslednjim incidentima je hapšenje Dejana Pantića, bivšeg pripadnika tzv. kosovske policije koji je zajedno sa svojim kolegama 5. novembra napustio ovu instituciju.

Uprkos tome što je Pantić porodičan čovek, otac troje dece, bez mrlje u karijeri, Kurtijeva policija mu je danas stavila lisice na ruke pred očima njegove supruge. Zbog ovoga su se okupili Srbi i postavljaju barikade kako Pantić ne bi bio prebačen u Prištinu.

Kako odgovoriti na nasilje prištinskih vlasti? Kakva će dokumenta pokazati predsednik Aleksandar Vučić u vezi sa dešavanjima na Kosovu? Da li će neko sprečiti Kurtija da teroriše Srbe i priziva rat?

Povodom situacije na KiM u emisiji Usijanje svoja gledišta su izneli Demo Beriša, predsednik Matice Albanaca Srbije i Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost.

- Sigurno je da je predsednik Srbije večeras pokazao hladnokrvnost i da on strogo vodi računa da ne bi podgrejao već ionako tešku situaciju na Kosovu i Metohiji. Što se tiče zaplene vina Srđanu Petroviću, to je još jedan dokaz da oni ne biraju metode. To je njegov proizvod koji on nije stavio u promet. U svakom slučaju tu nije nadležna carina. Građani koji su se okupili u Velikoj Hoči nisu ugrožavali predstavnike vlasti Aljbina Kurtija već su se dostojanstveno okupili i posmatrali šta se događa - rekao je Beriša.

Kao posebno važan istakao je problem neadekvatnog reagovanja Kfora.

- Ovde se, takođe, postavlja pitanje Kfora. Kfor je zbog situacije u Velikoj Hoči poslao jedinicu iz Nato sastava koja se sastoji od pripadnika oružanih snaga Albanije, što je još jedan vid pritiska na srpsko stanovništvo u južnim enklavama. Siguran sam da Aljbin Kurti već u ovom trenutku razmišlja kako će izazvati novi incident. Sve to radi kako bi ubrzao pristup Kosova u EU. Uopšte mi nisu bitni životi ljudi - smatra Beriša.

Dodao je da Srbija ima pravo da pošalje vojnike na Kosovo i Metohiju.

- Danima se postavlja pitanje da li Srbija ima pravo da pošalje vojnike na Kosovo i Metohiju uz saglasnost komandanta Kfora. Sigurno je da ima jer je to predviđeno Rezolucijom 1244. Vraćanje vojske Srbije na KiM je predviđeno upravo u slučaju ovakve situacije koja se trenutno dešava.

Rajić je ocenio da je Kurti, kako kaže, samo ekstremizovao vid propagande kojom se albanska strana služi već duže vreme.

- Hapšenje Pantića je samo jedno u nizu. Ja ne mogu da poklonim poverenje ni jednom saopštenju uz Prištine, jer su to više neki propagandni uradci. Trudili su se da predstave srpsku zajednicu pre svega na severu, kao onu koju vode kriminalci i koja je sama po sebi duboko kriminalizovana te zbog toga mora biti stavljena pod tutorstvo. Mora, dakle, biti oštro kontrolisana od strane snaga iz Prištine. Kurti je samo ekstremizovao tu vrstu propagande i načinio je još vulgarnijom - ocenio je Rajić.

Osvrnuo se i na kriminalizaciju Srba sa Kosova i Metohije od strane pojedinih političkih stranaka i nevladinih organizacija iz Beograda zbog čega je izrazio zabrinutost.

- Ono što mene brine jeste što neke političke stranke i nevladine organizacije u Beogradu promovišu isti narativ i govore kako su Srbi na severu Kosova kriminalci. To je poražavajuće. Neki u Beogradu hvale Kurtija - kaže Rajić.

Povodom najavljene mogućnosti da se vojska Srbije vrati na Kosovo i Metohiju Rajić je objasnio da se to može desiti na dva načina:

- Jedan način je da sam komandant Kfora pozove naše snage, ukoliko proceni da za tim ima potrebe, a drugi način je da na naš zahtev savet bezbednosti donese takvu odluku. Važno je da nas svi shvate jako ozbiljno kada kažemo da ćemo braniti naš narod ako bude napadnut.

Beriša je istakao da Kurti kriši sopstveni ustav.

- Sam Kurti krši svoj ustav, posebno od kada je srpska lista odlučila da napusti privremene organe vlasti na Kosovu. Primer je recimo izbor Rašića. Da bi on bio izabran, mora da ima saglasnost srpske liste koja je dobila izbore na Kosovu, a takvu saglasnost nije dobio - rekao je Beriša.

Rajić je istakao da Kurti popušta samo u slučaju pritiska SAD.

- Kurti se odlučuje na ustupak samo onda kada je ozbiljno pritisnut od strane SAD. To se desilo već par puta. U slučaju ličnih karti, tablica i sada sa odlaganjem izbora. To je neka njegova taktika opipavanja pulsa. Pokušava da napravi situaciju da je on žrtva, a mi agresori, pa kada to ne uspe onda malo ustukne - smatra Rajić.

Naglasio je da se odnos Srbije i SAD tokom poslednje decenije znatno poboljšao.

- Moramo biti svesni da su SAD priznale nezavisnost KiM. Mi ne možemo očekivati da one budu neutralan posrednik između Beograda i Prištine. Oni su saveznici sa Prištinom. S druge strane naši odnosi sa Vašingtonom su se znatno popravili u poslednjih deset godina što je rezultat genijalne strategije predsednika Aleksandra Vučića. Letos kada sam bio u Vašingtonu i od demoktrata i od republikanaca sam čuo samo reči hvale za predsednika Vučića koga oni smatraju liderom zapadnog Balkana - kaže Rajić.

Zaključio je da zbog poboljšanih odnosa sa Amerikom rešenje za kosovski problem treba tražiti u trouglu Amerikanci - Srbi - Albanci, istakavši da Amerika neće tako lako dopuštati baš svaki potez Kurtija.

Beriša smatra da od 2013. situacija na KiM nije bila bliža sukobu:

- Od 2013. nismo bili bliže sukobu. Na severu je stvoren prostor u kome nema organizovanog ponašanja građanja. Imate samo silu koje ne obavlja ono što je u njihovoj nadležnosti. Može se doći veoma lako do sporazuma, gde Kurti treba da povuče svoje policijske snage; Da komandant Kfora ubuduće ne dozvoli takvu ili sličnu akciju.

Berša je uveren da razgovori između Kurtija i Vučića treba da se vode bez prisustva stranih posrednika.

- Puno toga je Kurti sebi dao. Ekonomija mu propada i još uvek nije dobio viznu liberalizaciju. Sve odluke se odlažu za kraj marta i april. Verujem da će Kurti u svojoj glavi prelomiti da mora direktno da razgovara sa Vučićem, bez posrednika, je posrednici su ti koji mu daju vetar u leđa - ocenio je Beriša.

Najavljeno podnošenje zahteva za kandidaturu Kosova za pridruživanje EU, Rajić je ocenio kao nerealnu.

Kurti pokušava da iskoristi uzavrelu situaciju u Evropi da bi se više o njemu razgovaralo kao reformatoru koji vodi tzv. Kosovo. Mislim čak i da su sve države članice EU priznale nezavisnost Kosova, oni u ovom trenutku ne bi mogli da dobiju status kandidata i to je svakome jasno uključujući i Kuirtija - kaže Rajić.

