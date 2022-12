OVO NIJE TEST SAMO ZA KURTIJA NEGO I ZA ZAPADNE CENTRE MOĆI! Za rešavanje krize presudan je uticaj Amerike!

Garancije Amerike i Evropske unije koje je Srbija dobila za srpsku zajednicu na Kosovu i Metohiji bile su presudne da se gotovo tronedeljna kriza na severu Kosova okonča - puste uhapšeni Srbi i uklone barikade. Ova pobeda Srbije ipak ide i uz veliku obazrivost, jer su ranija iskustva pokazala da dometi radikalne politike kosovskog premijera Aljbina Kurtija ne zavise od njega, već od ponašanja Zapada, odnosno pre svega SAD, ocenjuju sagovornici Kurira. Stoga naglašavaju da su i ove garancije svojevrstan test kredibiliteta zapadnih centara moći za ubuduće.

Dominantan uticaj

Bivši diplomata Zoran Milivojević kaže za Kurir da su garancije, kakve god bile, morale biti prihvaćene kako bi se izašlo iz opasne situacije.

- Poverenje sigurno nije obnovljeno. Potvrdile su se tri stvari koje su doprinele da se Zapad nešto drugačije ponaša. Prvo, američki uticaj je dominantan i Amerika pragmatično i konstruktivno procenjuje situaciju. Drugo, potvrdilo se da Kurti ne odustaje od svoje politike i nastaviće sa izazivanjem provokacija i incidenata. Međutim, dometi te politike zavisiće od ponašanja Amerike i Zapada, a ne od Kurtija. Treća potvrda je najvažnija i utiče na karakter garancija, a to je da je bez Srbije nemoguće bilo šta rešavati, da je Srbiji položaj ojačan i da su ovog puta njeni argumenti bili ubedljivi. Odlučnost srpske strane da će istrajati u svojim zahtevima imala je presudan uticaj da i Zapad počne da to drugačije razmatra, pre svega Amerikanci - napominje on.

foto: Marina Lopičić

Milivojević smatra da je rezultat svega da su se uvažili srpski interesi i da su argumenti Srbije dobili na snazi i kvalitetu.

- Pokazalo se da uticaj Kurtija slabi i u očima Zapada, a možda najbolja ilustracija toga je njegovo diskvalifikovanje kad je zabranio srpskom patrijarhu da ode u Pećku patrijaršiju. Sada je redosled poteza vrlo jasan. Posle saniranja ove situacije i ispunjenja ovih garancija mora da se implementira Briselski sporazum. Zajednica srpskih opština je na prvom mestu, jer to stvara uslove da se obnovi dijalog, u kojem onda može i da se razmatra taj evropski plan. Bez obzira na to šta se bude događalo, nema nikakve šanse da Srbija promeni stav o nepriznavanju Kosova. Rezolucija 1244 je na snazi, oživljena je i ubuduće će biti osnov našeg postavljanja i jedan od glavnih argumenata u odbrani Kosova - zaključuje naš sagovornik.

Žele ujedinjenje sa Albanijom

I Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije smatra da se Srbi mogu vratiti u kosovske institucije samo kroz neki oblik autonomije koji je dogovoren u Briselu, a to je ZSO.

foto: Kurir Televizija

- Zasad su Albanci pokazali da nisu spremni da rade i razmišljaju na taj način. Oni žele ujedinjenje sa Albanijom, Srbija to neće i postavlja se pitanje šta će biti sa Srbima na Kosovu. Da li oni uopšte mogu da ostanu u toj albanskoj zajednici koja se sprema. Ne znamo šta su garancije koje su sada date. Moguće je da je Amerika rekla da neće biti ulaska specijalnih snaga na sever, ali opet i za to je potrebna ZSO, da neko upravlja tom teritorijom, da srpski narod ima svoje organe samouprave. Amerikanci mogu čak i da daju garancije, a da ih Albanci prekrše. Kako će Amerikanci u tom slučaju da reaguju? Da li će ih naterati na nešto ili će dozvoliti Srbiji da uđe s vojskom u taj deo? Dakle, visi u vazduhu novi konflikt, jer ne znamo rasplet i suštinski postoje jedna teritorija i dva pretendenta na nju. Velika greška Zapada je što je priznao nezavisno Kosovo i sad treba tražiti neka nova rešenja - objašnjava naš sagovornik.

On kaže da je Amerika nesumnjivo ključna i da će budući period pokazati da li Amerikanci razmišljaju u pravcu promene arhitekture na Balkanu:

- Kad je reč o Kosovu, ovo je još jedna kriza koja je razrešena, ali agresija Albanaca prema Srbima je očigledna i oni ne skrivaju nameru da se ujedine sa Albanijom. Čim Kosovo postane etnički čisto, oni će se ujediniti. Ceo Zapadni Balkan je satkan od tih nestabilnih i problematičnih sredina i država, a to mogu samo Amerikanci da razreše i niko drugi. Druge sile nemaju kapacitet da to reše.

Petar Petković Priština neće moći lako da pogazi garancije Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković izjavio je da Priština neće lako moći da pogazi garancije SAD i EU. foto: Printscreen/PINK - Ovi sporazumi i garancije ulaze u korpus svih onih sporazuma na koje se pozivamo, izdejstvovali smo nešto što je sastavni deo naše borbe na međunarodnom planu. Dobili smo garancije koje Priština neće moći tako lako da pogazi, a da SAD i EU ne reaguju, jer je ovo njihova garancija i njihova reč. Garancije SAD i EU se odnose na to da ne postoje nikakvi spiskovi za hapšenje Srba s Kosova zbog učešća na mirnim protestima, to jest na barikadama. Ovaj deo je jako važan i Vučić se silno borio da sve na tom papiru bude jasno definisano. Srbi su otvoreno rekli da ne veruju garancijama SAD i EU, ali smo mi sa druge strane dali garancije da ćemo stati uz naš narod. Ne možemo da verujemo Kurtiju, bolje je da imamo jedan ovakav papir za koji možemo da se držimo. Garancije se odnose i na to da KBS na sever Kosova ne može bez odobrenja komandanta Kfora i političkih predstavnika Srba s Kosova - rekao je Petković.

