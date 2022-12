MOĆNA PORUKA PREDSEDNIKA VUČIĆA: Svaki dan mira koji kupimo, to nam je život više (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je novi video na Instagram profilu "avucic" i poručio da nam je svaki dan mira koji kupimo - život više.

"Bolje smo iskoristili ovih deset godina nego svi drugi. Brže je Srbija napredovala od svih drugih. Naša vojska danas postoji. A šta vi mislite, zašto nisu napali na sever. Neću ja da govorim, razmislite sami. Oni ne žele da grade poverenje. Oni misle silom da proteraju Srbe. Oni ne misle da razgovaraju da se sklone i da tražimo kompromisno rešenje", poručio je predsednik Vučić i dodao:

"Zato mi moramo da budemo i trpeljivi i strpljivi, i da i dalje omogućavamo našim ljudima da mogu pristojno da žive. Znam sa kakvim ludakom imamo posla u Prištini. To svi znaju. Izmišljaće nešto novo, ali svaki dan mira koji kupimo, svaki dan stabilnosti koji kupimo, to nam je život više, to nam je šansa više za budućnost. Ja tome ne vidim alternativu".

(Kurir.rs)