DESNIČARI ŠIRE RUSKU RATNU PROPAGANDU I TAKO PRAVE ŠTETU DRŽAVI! Šešelj truje bizarnim teorijama: Svaki Srbin se rađa kao rusofil

Otkad je počeo rat u Ukrajini, u Srbiji su se probudile desničarske i ultradesničarske snage koje su postale još glasnije i agresivnije u nametanju svoje politike. Posebno su bučni u širenju ruske ratne propagande, pri čemu manipulišu sentimentom Srba prema Rusima i, svesno ili ne, nanose veliku štetu Srbiji, koja u gotovo nemogućim uslovima održava balansiranu spoljnu politiku. Stranke i pokreti koji su gotovo podjednako zaodenuti u srpske i ruske barjake danas sede i u parlamentu Srbije, a neki su prilično eksponirani iako su daleko od parlamentarnog statusa. Posle Mlađana Đorđevića, u ovom delu podsećamo na opasne rusofilske stavove i javne nastupe lidera SRS Vojislava Šešelja.

Ruska gubernija i vojni savezi

Ovo je, naime, pravo vreme i za Šešelja i njegovu Srpsku radikalnu stranku, koja je od osnivanja organizacija otvorenih nacionalista i rusofila. Zato i ne čudi što je Šešelj, zajedno sa ostalim desničarima i ultradesničarima, s kojima već duži niz godina deli prostor na marginama političke scene u Srbiji, iskoristio rat u Ukrajini kao poligon za agresivnije političko delovanje. U slučaju Šešelja, poznatog nasilnika u srpskoj politici i nekoga ko je javno palio zastave drugih zemalja, agresivnost je relativna i danas je vidljiva gotovo isključivo kroz verbalnu komunikaciju.

Međutim, ideje koje Šešelj danas koristi u javnom nastupu puko su ponavljanje utopijskih stavova i predloga iz devedesetih, poput saveza Srbije, Rusije i Belorusije, a koji su za nove prilike pojačani ruskom ratnom propagandom. Tako je i prepoznatljivu radikalsku težnju da Srbija postane ruska gubernija nedavno pokušao da koriguje.

foto: Dragana Udovičić

- Ruska gubernija je upravna oblast, a mi nećemo da gubimo naš državni subjektivitet i našu naciju da dovodimo u pitanje. Ali hoćemo u oblike integracije kakve poznaje moderni svet. Evo, EU već poprima elemente federacije. To će poprimiti i savez Rusije i Belorusije i ostalih prijateljskih zemalja. Mi smo za to, mi smo za to da tamo zbijamo redove, ali da sačuvamo državni individualitet... Želimo čvrst savez koji može ići do integracije naših vojski, da imamo jedinstvenu vojsku, s tim što bi srpske jedinice imale na levom rukavu srpsku zastavu, srpski grb i pisalo bi Republika Srbija, kao što imaju jedinice NATO pakta. NATO ima jedinstvenu uniformu, a države članice imaju opet oznaku za vojnike iz svake članice - predlaže danas lider radikala.

Ovde, naravno, nije kraj bizarnostima o rusko-srpskim vezama, kojima je inače sklon Šešelj. Jedna od poslednjih je ipak posebno iracionalna.

- Jesmo li ruski tradicionalni saveznici? Iz te kože mi ne možemo. Svaki Srbin se s tim rađa, kao rusofil. To je izvorno osećanje kod Srba. Nema Srba koji će za novac postati rusofili. Za novac se postaje proamerički, pronemački, profrancuski, proengleski i tako dalje. Ja nikad nisam čuo da je neki značajni Srbin potkupljen od strane Rusa da bi uradio to i to. Naša ljubav, naše prijateljstvo, naši bratski odnosi prema Rusiji... to je izvorno u nama, s našom nacionalnom svešću razvijano. Sva istraživanja kažu da je 80 odsto građana Srbije na strani Rusije po pitanju Ukrajine, a kad tu izuzmete pripadnike nacionalnih manjina, skoro 100 odsto Srba je uz Rusiju. Nemojte se igrati s tim brojkama - upozorio je nedavno Šešelj u jednom od najgledanijih političkih tok-šou programa.

Ruska zahvalnost

Iako je stranka gotovo nevidljiva za birače, ekstremno proruski stavovi SRS, dakle, ulaze u javni prostor, blagougodno deluju na proruski orijentisane građane i postaju kanal kroz koji se opravdava agresija Rusije na Ukrajinu. Da Šešelj radi dobar posao za Moskvu, potvrdio je odlazak ruskog ambasadora u Srbiji Aleksandra Bocan-Harčenka u sedište SRS, gde ga je početkom decembra prošle godine primio Šešelj sa saradnicima. Tom prilikom, SRS je saopštio da je Bocan-Harčenko preneo Šešelju poruku predsednika Rusije Vladimira Putina, "koji je zahvalio na podršci koju su SRS i on lično ukazali specijalnoj vojnoj operaciji koju Rusija sprovodi u Ukrajini".

foto: Dado Đilas

Šešelj je uzvratio da "srpski radikali, kao izraziti rusofili, podržavaju Rusku Federaciju u specijalnoj operaciji u Ukrajini i sigurni su da će hrabra ruska vojska doneti slobodu ruskom narodu koju su ukrajinski nacisti godinama ugrožavali". Podrazumeva se da su Šešeljevi radikali čvrsto protiv uvođenja sankcija Rusiji, kao i da se SRS odmah izjasnio o "Krimu kao sastavnom delu Rusije, da je priznao povratak Donjecke i Luganske narodne republike kao i Zaporoške i Hersonske oblasti matici Rusiji" (kada je to bila situacija na terenu). SRS je digao glas zbog glasanja Srbije u Generalnoj skupštini UN za rezoluciju kojom se osuđuje ruska invazija na Ukrajinu.

SRS od 2010. ima potpisan sporazum o saradnji s ruskom strankom Pravedna Rusija.

Kurir.rs