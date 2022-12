NISAM NI PSIHOLOG NI VETERINAR DA KOMENTARIŠEM ŠEŠELJA! Zoran Živković: Sumnjam da je Zoranu presudio KLAN MILOŠEVIĆA (VIDEO)

Vojislav Šešelj najavio je da će pokrenuti inicijativu da se oslobode ubice premijera Zorana Đinđića.

- Nisam specijalizovan za psihijatriju ni za veterinu pa da bih stručno komentarisao šta ta osoba priča. Ali to govori o stanju njegovog duha - započeo je gostovanje u "Redakciji" Zoran Živković.

Bivši premijer prisetio se detalja od pre gotovo 20 godina.

- Veselio se kad je ubijen Zoran, nije bio jedini. Saznali smo pre toga da će biti podignuta optužnica u Hagu i na Zoranov predlog otišao sam do njega i javio mu da s epripremi. Čak smo u šali rekli da je bolje da sam pobegne da mi ne moramo da prljamo tuke. Samo ztbog toga bi trebalo da bude zahvalan Zoranu, a on je odmah počeo da veliča njegove ubice. Čak je Zorana doveo u vezu sa ubistvom Stambolića.

Živković ističe da je najvažnije saznati političku pozadinu Đinđićevog ubistva i navodi da je potrebno imati jedan od tri metoda.

- Politička pozadina interesuje sve dobronamerne ljude, ne samo zbog ljubavi prema Zoranu već zbog istine. To je teško dokazivo jer se krivično delo dokazuje na 3 načina - izjavom svedoka, materijalnim fokazpom ili priznanjem krivice - kaže Živković i iznosi svoju teoriju:

- Oni što ja sumnjam, ali ne može da se dokaže je da je to uradio klan Milošević. Da li je to samo porodica ili šira kriminalna grupa oko njega, ne znam. Zoran mu je uništio Diznilend, ne samo u Požarevcu, nego i životni. Isporučili smo ga Hagu, imao je najviše motiva. Imao je kontakt sa ubicama i on je imao dovoljno novca da im plati jer oni to nisu radili iz ubeđenja. Milošević ih je ubedio da će oni sledeći u Hag, što je nebuloza jer tamo nisu išli miševi.

Osvrnuo se i na ranije inicijative slične Šešeljevoj.

- Ima puno takvih stvorova, koji se predstavljaju kao kapetani, Dragan recimo. Skupljali su potpise za aboliciju i to je dokaz da u Srbiji postoje ljudi koji su nedostoni komentara, ali koji imaju makar pasivnu podršku vlasti jer nisu ni opomenuti, a kamoli kažnjeni. Posebno ako ste političar.

