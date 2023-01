BRANISLAV NEDIMOVIĆ: Samo jedan čovek može da nas izvuče iz brodoloma koji nam spremaju, VUČIĆ JEDINI MOŽE DA VODI SNS KROZ OLUJU!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u nedelju uveče na vanrednom sastanku u centrali stranke SNS rekao da je spreman da se povuče sa mesta njenog predsednika i upoznao partijski vrh sa pritiscima Zapada na Srbiju u vezi sa Kosovom i Metohijom, a nedugo potom je napustio partijsku centralu.

Branislav Nedimović, član Predsedništva SNS kaže povodom toga da su nastupila bikad teža vremena, gde "olujni vetrovi sa svih strana pokušavaju da slome jedra najlepšeg broda na svetu, našu Srbiju".

- Samo jedan kapetan ima snagu da nas i ovaj put izvuče iz brodoloma koji nam spremaju. I da mu ne spomenemo ime, svi znamo ko je. Ali zbog svih koji misle loše Srbiji na glas mora da se izgovori da se ori sve - to je Aleksandar Vučić. I mora da se igra do kraja i jedini on može da vodi kroz oluju i SNS i Srbiju - kazao je Nedimović.

(Kurir.rs)