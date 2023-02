MOMENAT JE KLJUČAN, ALI NEKI IZ OPOZICIJE TO NE SHVATAJU! Vuletić o skupštinskoj raspravi i šahovskoj partiji koju igra Srbija

Sociolog Vladimir Vuletić ocenjuje za Kurir da bi sednica Skupštine Srbije posvećena dosadašnjim i budućim koracima u pregovorima o Kosovu trebalo da definiše novu politiku Srbije - u novim okolnostima i s obzirom na ponuđeni okvir za dalji dijalog. Ipak, on smatra da pojedine opozicione partije ne shvataju koliko je ovaj momenat ključan.

- Neki iz opozicije predstavljaju ovo kao da je uzmi ili ostavi situacija. Jasno je da je ponuđeni okvir uži, ali to je kao šahovska partija. Možete da napustite šahovsku partiju, porušite figure kad vidite da ne ide u dobrom pravcu, ali bićete diskvalifikovani i izbačeni s turnira. A možete i da ostanete u igri i da čekate protivnikovu grešku. Kad je Vučić ušao u ovu partiju, figure nisu bile egal. Srbija je već tada bila bez dva topa i kraljice, ostali smo da igramo sa jednim lauferom, skakačem i četiri piona, pa smo u međuvremenu izvukli još nekog laufera. Očekujem od onih koji kritikuju da uvaže tu situaciju i kažu pošteno: "Mislimo da je sad momenat kad treba da se odustane", ali i odmah kažu šta je drugi korak, šta treći... Ako ste odgovoran političar, morate da iznesete i šta su implikacije vašeg stava - naglašava naš sagovornik.

Vuletić ne očekuje konstruktivnu raspravu, jer je deo opozicije već otkrio da će svojim stavom da se približi onim biračima koji emotivno reaguju na nešto što je nesumnjivo nepravda:

- Niko ne spori da je priča o Kosovu iz pozicije Beograda nepravedna, ali ona je bila nepravedna i 1974. i 1999. i 2004 i 2008. Mnogi će napadati Vučića zato što on navodno ne izlazi s konkretnim planom, ali to je međunarodna obaveza. Ti opozicionari su propustili priliku da to čuju, jer se nisu odazvali konsultacijama.

