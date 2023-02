MOJ POSAO JE DA RAČUNAM ŠTA JE DOBRO ZA SRBIJU: Predsednik Vučić poslao jasnu i snažnu poruku o odnosu sa Albancima (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagram nalogu "avucic", na kome je objavio video sa jasnom porukom.

"Ja sam jedan od inicijatora 'Otvorenog Balkana', zato što smatram da moramo sa Albancima da živimo u miru, i zato što smatram, ne smatram, to je činjenica, su druga najveća nacija na Zapadnom Balkanu posle Srba. Dakle, mi moramo jedni sa drugima da živimo, jedni pored drugih. Moramo da se trudimo da te odnose popravljamo. Ja sam našao, slučajno, predsednika Vlade Albanije i on je našao mene, da posle 70 godina imamo prvi susret, za koji su me svi kritikovali. Tako da su to stvari koje sam uradio i koje ću nastaviti da radim. Što ne znači da ću ikada da zaboravim da štitim srpske nacionalne interese, ali ja smatram da 'Otvoreni Balkan', slobodan protok ljudi, roba, kapitala i usluga, jeste budućnost", poručio je predsednik Vučić i zaključio:

"Moj posao je da računam šta je dobro za Srbiju".

(Kurir.rs)