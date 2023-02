PREMIJERKA ANA BRNABIĆ: Da je SNS bio na ulici u sredu, ne bi izazivao sukobe već pokazao šta je pristojna Srbija

Premijerka Ana Brnabić odbacila je optužbe na svoj račun zbog izjave da predsednik Srbije Aleksandar Vučić štiti demonstrante jer bi se u suprotnom sreli sa hiljadama pristalica Srpske napredne stranke. Kako je istakla, od jedne grupe ljudi očekuje se da uvek bude tiha i trpi sve.

- Da li vi mislite da zaista ne postoji niko u našoj stranci ko želi da izađe na ulicu i kaže "nemate pravo da nas vređate, nemate pravo da pretite smrću predsedniku, mi smo stabilnost i mi ćemo vam pokazati da pristojnih i normalnih ljudi ima mnogo više nego vas"? To se nije desilo zato što upravo Aleksandar Vučić želi da zadrži stabilnost u Srbiji i da ne dozvoli prostor da se isceniraju bilo kakvi unutrašnji sukobi - rekla je Brnabić.

Kako je dodala, pristojna i normalna Srbija ne bi bila tu da izazove sukobe, već da pokaže da takvo ponašanje u Srbiji nije prihvatljivo, da pristojnih ljudi ima mnogo više i da će da brane svog predsednika i svoje institucije.

foto: screenshot Video Plus

Naglasila je i da se ponosi politikom Aleksandra Vučića i činjenicom da policija čak ni u sredu nije posegnula za represivnim merama.

- Ne znam kakva je preteća poruka u tome što bi ljudi izašli na ulicu i rekli da su oni pristojna Srbija. Mi treba da sedimo kod kuće, nikada ne smemo da kažemo šta mislimo i ne smemo da se okupimo? Jedan deo medija uvek govori da je izlazak na ulicu osnovno demokratsko pravo, a to ne važi izgleda za SNS? Desničari mogu, ljudi vođeni interesima drugih zemalja blokiraju autoput, međunarodni pravac, i to je demokratija, a skup SNS-a je opasnost i pretnja? Zaista mislim da je zabrinjavajuće što tako mislite - rekla je ona.

Brnabić je ocenila i da su sramotni naslovi tajkunskih medija o tome da upravo Vučić stoji iza protesta desničara koji su organizovani na Dan državnosti.

- Imputira se u tajkunskim medijima da je Aleksandar Vučić sam na sebe krenuo puškom i da sam sebe ruši. Podsetila bih da je u ovoj državi, ne tako davno, ubijen predsednik Vlade. Ubijen je pod velom toga da je navodno bio blizak sa određenim kriminalnim klanovima, bio povezan sa sumnjivim licima i bavio se nelegalnim aktivnostima. Pa kada je zbog toga ubijen, to su svi zaboravili i pravili su se da su ga uvek podržavali. Hajde samo malo odgovorinosti da pokažemo i da se zamislite koliko takva pisanja ne doprinose stabilčnosti zemlje u kojoj živite i vi i vaše porodice - poručila je Brnabić.

foto: Stefan Stojanović MONDO

Dodala je da se time direktno abolira odgovornosti Narodne patrole, ljudi koji bi, kako kaže, nasilno da menjaju ustav, koji na državu idu puškom i koji se pozivaju na neku drugu državu.

- Kada ih kao predstavnici medija abolirate odgovornosti takvim pisanjem, time se izjednačavate sa tim ljudima. Ako je cilj da se oslabi Aleksandar Vučić a cena da se destabilizuje Srbija, na čast onima koji tako nešto žele da urade - zaključila je Brnabić.

Ona je inače danas obišla renovirane prostorije Uprave za strance u SIV-u 3 u kojoj je od početka ove godine do 12. februara za privremeni boravak u Srbiji podneto ukupno 8.011 zahteva. Kako je Brnabić podsetila, stranci su do sada dolazili u Upravu u Savskoj ulici da se prijavljuju i dodala da je to bio njihov prvi kontakt sa našom državom, prvo lice naše zemlje koje vide, lice naše državne uprave i državne administracije.

Ona je ukazala da su u tim prostorijama uslovi bili katastrofalni, a samim tim i usluga nedovoljno kvalitetna, te istakla da je jedna od prvih stvari u mandatu ove vlade bilo da se otvori nova Uprava za strance.

Navela je da je tokom prošle godine u Srbiju došlo više od 65.000 stranaca i prijavilo se za privremeni boravak, a da je izdato više od 60.000 privremenih boravaka, te da je više od 35.000 stranaca tražilo radnu dozvolu.

- Taj trend se nastavio i u 2023. godini - rekla je Brnabić i dodala da je od 1. januara ove godine, zaključno sa 12. februarom, bilo više od 8.000 zahteva za privremeni boravak.

