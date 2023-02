UŽIVO PREDSEDNIK NA SAJMU ORUŽJA: Ceo svet se naoružava, svi hoće naše pasarse i malog miloša! Osnovna plata specijalca 220.000

* Svi planiraju da ratuju sledećih 20 godina, ceo svet očekuje nešto veliko, a mi smo jedine budale da to ne vidimo... I ja uskoro očekujem pogoršanje

ABU DABI - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje otvaranju Međunarodnog sajma naoružanja IDEX, na kojem učestvuju i predstavnici namenske industrije Republike Srbije.

- Naša vojska mora biti jača, neuporedivo je snažnija nego pre ali mora biti jača... Zato smo razgovarali s ministrom Malim i premijerkom Brnabić kako i odakle da izdvojimo novac a da nikog ne oštetimo i uložimo u vojsku da znatno povećamo našu borbenu gotovost, a to je ogroman novac - rekao je Vučić naglasivši da ćemo od domaće industrije u 2024. kupiti 200 komada našeg teškog oruđa - miloše, haubice, ognjeve...

Predsednik je rekao da planira da obiđe veliki broj štandova i danas i sutra dodavši da ih i naša zemlja ovde ima nekoliko - državni ali i nekoliko privatnih proizvođača.

- I to će da košta 300 miliona evra po našim cenama od naših fabrika, a da kupujemo sa strane to bi bilo 600 miliona evra, pa ćemo dodati još 100 miliona, uložiti u našu namensku za robote, finu optiku, videćemo da li FAP može nešto da isprati... - dodao je predsednik rekavši da je VS zainteresovana za dronove koji nose 12 mina i ispuštaju ih tokom leta.

Nekad se smejali, a sad svi traže pasarse i našeg "malog miloša" Predsednik je napomenuo da vlada veliko interesovanje za proizvode naše namenske industrije, pre svega "malog miloša", pa je predsednik podsetio da su mu se nekad svi smejali a sad evo svi traže da kupe. "Pa pobogu, poručite 5 puta više, daćemo vam pare" Predsednik se ljutnuo kad je na našem štandu razgovarao s čelnicima namenske industrije što na vreme nisu poručili odgovarajuće delove i repromaterijal za naša oruđa koja pre svega treba da se isporuče Vojsci Srbije, a potom i Kipru i drugim zemljama koje su zainteresovane. - Razumem predsedniče, ali rokovi su se produžili, što je bilo mesec i po sad je najmanje 6 meseci... Zato smo poručili duplo.. - Pa znali ste to, rekao sam vam, što niste poručili 5 puta više, mi ćemo da damo pare - rekao je predsednik vidno ljut. Sve je otišlo dođavola: Svi planiraju da ratuju sledećih 20 godina, ceo svet očekuje nešto veliko, a mi smo jedine budale da to ne vidimo - Ceo svet uskoro, u narednih nekoliko dana ili nedelja, očekuje nešto veliko i svi se masovno naoružavaju... I ja očekujem pogoršanje situacije - rekao je predsednik u Abu Dabiju poručivši našoj namenskoj da pojača proizvodnju jer sve što imaju mogu da prodaju u narednih 50 godina - svaku minu, granatu i sve što ima eksplozivno punjenje. Kad je reč o isporukama, predsednik je naglasio da ne možemo da čekamo dugo u uslovima trećeg svetskog rata na pragu. - Sve što možete da uradite da zaradite i da je legalno, uradite... I obiđite sve, posebno Koreju - rekao je predsednik dodavši da Srbija obavezno mora da povećava proizvodnju pasarsa.

Predsednik je ocenio da u svetu vlada sveopšte ludilo i trka za naoružavanjem kakva se ne pamti u poslednjih 70 godina, čak ni uoči Drugog svetskog rata...

- Svet se besomučno naoružava, sve je otišlo dođavola... Svi kupuju, ne pitaju za cenu, Grci kupuju kao da je džabe... Čak i tzv. Kosovo će do kraja godine imati 100 oklopnjaka od para koje im daju njihovi NATO prijatelji protivno svim međunarodnim normama i rezoluciji SB UN 1244 - rekao je predsednik koji je obišao naš štand gde su mu predočeni svi noviteti iz naše ponude.

Momci i devojke, prijavite se! Osnovna plata u specijalnim jedinicama veća od 2.000 evra Predsednik je danas na sajmu u Abu Dabiju pozvao sve naše momke i devojke do 30 godina koji hoće da budu deo Vojske Srbije, svoje vojske, da se prijacve na konkurs za specijalne jedinice u kojima će osnovna - početna plata već prvog meseca biti 220.000 dinara a pošto je kod nas kurs i odnos sa evrom čvrst biće to i mnogo više od 2.000 evra jer kad se na osnovnu od 220.000 dodaju dežurstva, teren... ići će to na više od 260.000. Predsednik je naglasio da država mora da plati da bi imala snažnu vojsku jer bi se u protivnom ljudi odlučili za mnogo plaćenije poslove od VS. On je opet ukazao na nužnu potrebu i neophodnost da Srbija ima snažnu vojsku odvraćajućeg karaktera kako bismo odbranili zemlju od potencijalnog spoljnog neprijatelja, te kazao da nas ne bi bilo posle 3 dana da ne ulažemo u vojsku i da nemamo snažnu vojsku koja mora biti još jača.

On je prethodno kazao da je jutros razgovarao s nekadašnjom ministarkom Anđelkom Atanasković koja je ponovo na čelu Prve petoletke koja treba da uradi izvesne modifikacije koje su tražili kupci iz Emirata.

Baćo, gde je ono sa 12 mina? Došli smo i mi nešto da pazarimo, kupujemo kiler dronove Predsednik je razgledao i dronove koji mogu da nose 12 mina i koji bi trebalo da uđu u naoružanje VS ali tek kad prođu sve provere i dobiju potvrdu i dozvolu TOC-a - Tehničko-opitnog centra. Predsednik je prethodno rekao pred kamerama da "smo i mi došli ovde ponešto da pazarimo" i da je reč o kupovini kiler dronova za našu VS za koje ćemo sutra potpisati ugovor. "Skoro da sam noćas plakao kad smo gledali finansijsku kalkulaciju" Predsednik je ispričao da je noćas oko pola 1 skoro plakao kad je gledao finansijske kalkulacije... On je kazao da ne može da se dozvoli da svaki dan u Kragujevcu ili u Krušiku s posla izostaje 490 ili 450 ljudi... - Emirati hoće našeg malog miloša... Rekao sam, sine, daćemo vam duplu platu, daćemo šta hoćete samo da proizvedete što više... - rekao je predsednik.

Inače, na poziv njegovog visočanstva šeika Muhameda bin Zajeda al Nahjana, predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata, boraviti u Abu Dabiju od 19. do 22. februara. Tokom boravka u Abu Dabiju, predsednik Vučić sastaće se sa Njegovim visočanstvom šeikom Muhamedom bin Zajedom al Nahjanom, predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata.

