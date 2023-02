UŽIVO PREDSEDNIK: Potpisujemo 1. ugovor za dronove samoubice! Velika čast za nas, šeik Bin Zajed na štandu Srbije ostao pola sata

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je na štandu Srbije na Sajmu naoružanja u Abu Dabiju lično dočekao i ugostio predsednika UAE šeika Muhameda bin Zajeda al Nahjana koji se na štandu naše zemlje zadržao čitavih pola sata.

- To je velika čast za zemlju, od čak 1.350 štandova ovde, predsednik Emirata zadržao se na štandu Srbije pola sata... Videli ste kako su se pentrali okolo da slikaju na kom je to štandu šeik Bin Zajed, znaju oni šta to znači - rekao je predsednik koji je obelodanio da će danas biti potpisan ugovor za kupovinu dronova samoubica.

Ići će i pisana naredba! Predsednik je rekao da je ogromna potražnja i da naša namenska sada i u budućnosti može da proda doslovno sve jer je ogromna potražnja za granatama, minama, za svime što ima eksplozivno punjenje. Pomenuo je i malog miloša koji će uskoro biti i lakši a za kog postoji ogromno interesovanje i kog isto možemo da prodamo koliko hoćemo, sve... Predsednik je dodao i da ćemo odsad trećinu što proizvede naša namenska ostaviti za nas, jer Vojska Srbije ima prednost i da će o tome izdati i pisanu naredbu.

foto: Printscreen Instagram/Budućnost Srbije

- U roku od 48 sati potpisaćemo ugovor sa UAE o kupovini dronova samoubica, koji će se vrlo brzo naći u Srbiji - kazao je Vučić i dodao: Emirati su zadovoljni s našim razvojnim projektima koje smo im mi predstavili. Večeras imamo sastanke s ministrom spoljnih poslova Emirata a onda u toku noći vraćamo se kući.

- Sve zemlje oko nas su NATO zemlje, sve vam je jasno - dodao je on.

Kurir.rs