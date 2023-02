PREDSEDNIK VUČIĆ PRISUSTVOVAO OTAVARANJU SAJMA TURIZMA: Građani Kine, dobrodošli u Srbiju, nigde nećete biti dočekani kao ovde

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanom otvaranju 44. Međunarodnog sajma turizma.

Obraćanje predsednika Vučića

- More nemaju ni zemlje koje su uspešnije od zemalja koje imaju more. Za nas je ovo velika manifestacija i želim dobrodošlicu svima, ugostićemo preko 30 država, imaćemo preko 35o izlagača. Posebna čast za nas predstavlja da je partner Narodna Republika Kina. Hoću da se zahvalim svima. Zahvalni smo na tome što učestvujemo u inicijativi, zahvalni što se otvoreno zalažete za mir i smete jasno to da izgovorite. Za nas je važno što imamo prijateljstvo od poverenja, Kina nam je iskreni prijatelj. Nigde ni u jednoj drugoj zemlji u Evropi neće bi srdačno dočekani kao ovde, građani Kine dobrodošli u srbiju.

Obraćanje ambasadorke Kine u Srbiji

Ambasadorka Kine u Srbiji Čen Bo obratila se okupljenima i iskazala posebnu čast što je Kina ove godine zemlja partner na sajmu.

Ona se zahvalila na značajnoj saradnji Srbije i Kine i da poseban značaj večeras ima prisustvo sajmu predsednika Vučića, koji produbljuje saradnju dveju zemalja.

- Verujem da će povećanje broja srpskih i kineskih turista promovosita ekonomski razvoj ovih zemalja. Želela bih da istaknem da su Srbija i Kina geografski udaljene zemlje, a naše je da uzmemo pasoš i odemo - rekla je Čen Bo.

Posle njenog govora, prikazan je snimak Turističke organizacije Kine.

Kurir.rs