PREDSEDNIK VUČIĆ: Ići ću 18. marta u Ohrid, ZSO uslov bez koga se ne može

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da će 18. marta ići u Ohrid, na nastavak dijaloga sa Prištinom, ali i dodao da je formiranje Zajednice srpskih opština (ZSO) "jedina stvar" o kojoj ne može da se razgovara u daljem dijalogu.

Vučić je ponovio da je osnivanje ZSO "uslov bez koga se ne može" jer je dokument koji reguliše to pitanje već potpisan u Briselu.

"Ako hoćete hoćete, ako nećete nećete, samo nemojte da nam uzimate vreme. Pomalo me sekira što svi ćute i što niko neće da reaguje. To je nešto što sve obesmišljava. Što ste me zvali u svatove a nigde mlade i mladoženje", rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara posle obilaska Vlasinskog jezera.

Vučić je rekao da pre odlaska u Ohrid očekuje specijalnog izaslanika EU Miroslava Lajčaka u Beogradu ali i da ne zna o kakvim modelima za ZSO je govorio izaslanik Unije.

"Ići ću ja u Ohrid, što bih ostavljao mogućnost da nas predstavljaju kao ludake ili kao nekog ko ne želi da pregovara samo što neko mora da mi objasni šta je smisao svega", kazao je predsednik Srbije.

