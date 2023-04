ZAVRŠEN SASTANAK O INICIJATIVI "OTVORENI BALKAN"! Predsednik Vučić: Imali smo veoma plodonosne razgovore!

Na jezeru Garda nedaleko od Verone, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, u okviru inicijative Otvoreni Balkan, sastao se danas sa premijerima Albanije i Severne Makedonije, Edijem Ramom i Dimitrom Kovačevskim.

Prethodni samit Otvorenog Balkana bio je krajem prošle godine u Beogradu i održan je u senci rata u Ukrajini i energetske krize, koja je bila najveći izazov za sve tri države. Ovo je prvi put da se susret lidera inicijative Otvoreni Balkan, održava van granica Zapadnog Balkana. Do gradske kuće Vučić, Rama i Kovačevski su došli peške i prošetali pored jezera, a nakon sastanka obratili su se javnosti.

Odgovori na pitanja novinara

O oprečnim pogledima Srbije i Albanije po pitanju KiM

- Ja i Edi pričamo o saradnji, možda imamo nekada oprečne izjavi, ali je ekonomija osnov odnosa između dve zemlje i bitno je da se građani osećaju sigurnjim i dobro primljenim kada odu u druge zemlje - naveo je predsednik Vučić odgovarajući na pitanja novinara.

- Ako bi nastavili da ne pričamo jedni sa drugima to bi bilo jako teško za sve nas. Ponekad zaista postoje velika neslaganja i postoji velika razlika u pogledima, pogotovu kada je reč o Kosovu i Metohiji, ali da li je to razlog da ne pričamo ili da pričamo više? Ja mislim da je to razlog da pričamo više. Dijalog je najvažnija stvar i on se upravo danas odvija - istakao je Rama.

Rama je dodao je prilikom susreta sa tzv. premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem pre nekoliko danas istakao da Zajednica srpskih opština mora da bude garantovana 100 posto za Srbe na KiM.

- To može da bude most ka budućnosti, a ne problem. Mora se ići dalje - istakao je on.

Obraćanje predsednika Vučića

Predsednik je na početku istakao da su trojica lidera imali veoma plodonosne razgovore o pitanjima koja se tiču pitanja Otvorenog Balkana.

- Razgovarali smo kako možemo da otklonimo sve prepreke, da omogućimo slobodnu trgovinu i protok roba usluga i kapitala. Razgovarali smo i o mnogim drugim pitanjima što se tiče bezbednosti hrane i kako bi obezbedili pristup drugim zemljama. Razgovarali smo i o elektronskim kartama za sve ljude, da mogu da budu usaglašene. Ta mala stvar označava veliki napredak. Takođe, pričali smo i prijemu novih indetifikacionih kartica i sva trojica smo se složili da ćemo moći da napravimo neki napredak po tom pitanju u narednim mesecima. Dogovorili smo se o završetku procesa osiguranja radnih dozvola i to bi bilo, usuđujem se da kažem, osnova ekonomske saradnje među nama.

Predsednik je dodao da je trgovinska razmena između Srbije i Severne Makedonije sve veća i veća, i da je u poslednje tri godine porasla za nekih 50 odsto.

- Najveća prepreka nas na Zapadnom Balkanu su granice, jer kada imate kamion koji prenosi neku vrstu robe oni 30 posto voze, a 70 odsto provedu na granicama, istakao je Vučić.

Obraćanje Edija Rame

Premijer Albanije istakao je da je trgovinska razmena između zemalja Otvorenog Balkana porasla 24,8 odsto.

- To je ogroman porast i rezultat rada na projektu "Otvorenog Balkana".

Rama je rekao da je projekat Otvoreni Balkan izuzetno važan za te tri zemlje i da ga smatraju komplementarnim sa Berlinskim procesom.

Obraćanje Dimitra Kovačevskog

Kovačevski je zaključio da je inicijativa "Otvoreni Balkan" nešto što je organsko, autentično i što je bazirano na dobroj volji i odnosima između naših zemalja.

Benefiti koji će se pokazati u budućnosti su veliki motiv i za druge zemlje da dođu da se pridruže Otvorenom Balkanu.

- Ako smo zajedno jači, uvek ćemo biti jači - naveo je Kovačevski.

- Otvoreni Balkan nije politička već ekonomska inicijativa. Baziran je na slobodnoj trgovini, robi i dobrima.

Trojica lidera posetiće “VINITALY 2023” i sa ministrom spoljnih poslova i međunarodne saradnje Italije Antonijem Tajanijem obići zajednički štand na kojem će vina predstaviti izlagači iz Srbije, Albanije i Severne Makedonije.

Kako je ranije najavio predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, vinski sajam “Vinska vizija Otvorenog Balkana” predstaviće se na najvećem svetskom sajmu vina VinItaly u Veroni od 2. do 5. aprila, pred više od 25.000 kupaca iz celog sveta. Na štandu Open Balkan koji je organizovala PKS na sajmu u Veroni predstaviće se više od 200 etiketa najboljih vina iz Srbije, Severne Makedonije i Albanije.

Vina na Open Balkan štandu predstaviće vrhunski somelijeri tri zemlje

Od ukupnog broja, 90 etiketa je iz Srbije iz 41 vinarije. Vina na Open Balkan štandu predstaviće vrhunski somelijeri tri zemlje, a biće organizovan i masterklas na kome će biti predstavljene autohtone sorte Balkana.

Čadež je podsetio da je PKS pre šest meseci pokrenula inicijativu da se na tom prestižnom sajmu VinItaly predstavi najveći regionalni vinski sajam – “Vinska vizija Otvorenog Balkana”, što će, kako je dodao, našim vinarima omogućiti nove poslove.

Očekuje se, naveo je, da će kupci sa sajma u Veroni posetiti i Beograd koji će od 16. do 19. novembra biti domaćin regionalnog sajma vina i prestonica vinske industrije u našem delu sveta, a gde će moći da probaju najbolja vina iz Srbije, Severne Makedonije i Albanije.

Prema njegovim rečima, ove godine na VinItaly očekuje se rekordan broj učesnika – posetilaca, izlagača, i kupaca – uvoznika, distributera i njihovih asocijacija iz Evrope, ali i iz celog sveta – od SAD, Centralne i Južne Amerike, preko Afrike do Azije.

Čadež je podsetio da je predsednik Vučiću zajedno sa predsednicima vlada Severne Makedonije i Albanije pokrenuo inicijativu da se prošle godine organizuje prvi sajam vina “Vizija otvorenog Balkana”, koji je, kako je, naglasio prošao odlično.

- Na nama je da promovišemo taj sajam u svetu i da napravimo što više poslova. Razgovaraćemo sa najvećim svetskim kupcima kako bi oni došli u Beograd i učinili ga mestom na kome se prave dobri poslovi za vinare - naveo je predsednik PKS i dodao da će nastup na sajmu u Veroni našim vinarima otvoriti mogućnosti za nove poslove.

Prvi “Wine Vision by Open Balkan” organizovan je u septembru 2022. godine

Dodao je da će se razgovarati sa najvećim svetskim kupcima kako bi oni došli u Beograd i učinili ga mestom na kome se prave dobri poslovi za vinare, rekao je Čadež.

Prvi “Wine Vision by Open Balkan” organizovan je u septembru 2022. godine, na inicijativu lidera tri zemlje, kada je predstavljeno više od 350 vinarija – gotovo 400 izlagača sa destilerijama iz više od 20 zemalja.

Zabeleženo je oko 35.000 posetilaca, među kojima više od stotinu profesionalnih kupaca iz regiona i sveta – distributera i uvoznika, zatim predstavnika HORECA sektora, veletrgovaca i maloprodajnih lanaca zainteresovanih da prošire prodajni asortiman vinima iz Srbije i regiona OB.

Posetio je da su stotine izlagača sa svih kontinenata već najavili učešće i izrazio uverenje da će manifestacija uveliko nadmašiti rezultate prošlogodišnjeg sajma.

