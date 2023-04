PROZIVKE! Šapić o Đukanoviću: Ne pratim šta on priča! Đukanović: Ne polemišem sa Šapićem, nemam doktorat

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić uzvratio je danas narodnom poslaniku Vladmiru Đukanoviću, koji ga je prethodno prozvao u vezi sa tvrdnjama oko firme "Kentkart".

Šapić je odgovorio na Đukanovićevu izjavu da, ukoliko je tačno da je šef gradonačelnikovog kabineta ljudima iz firme koja upravlja sistemom karata u gradskom prevozu ponudio da pristanu na raskid ugovora, a da im se zauzvrat ponudi neki drugi posao kroz nameštenu javnu nabavku, da je to za procesuiranje i momentalnu smenu onog ko im je to ponudio.

- Kažu Darko Glišić (predsednik IO SNS) izrekao to i to, a on rekao ono što govori od kad znam za njega - ko god je kršio zakon neće biti zaštićen i ja to isto kažem. Ne pratim šta priča Đukanović, pošto se on ne bavi politikom a stalno nešto objašnjava, ali on je zabrinut, zabrinut je i poziva da se reaguje - kazao je Šapić.

Odmah je stigao i odgovor od Đukanovića.

- Apsolutno mi nikakva namera nije bila da polemišem sa dr Aleksandrom Šapićem, jer ja nemam doktorat kao on i nisam na njegovom nivou. Ne znam zašto se on osetio prozvanim da komentariše moje tvitove. Niti sam ga optužio za nešto, niti to želim. Samo sam, shodno onom što sam čuo, posebno od njega, rekao da je nedopustivo da se čini krivično delo da bi se nešto što je on pomislio da je štetno za Beograd prekinulo. Nameštanje tendera ukoliko je predloženo je nedopustivo - napisao je Đukanović na Tviteru.

On je prethodno, komentarišući tvrdnje da je šef Šapićevog kabineta, nudio nameštanje tendera na tviteru napisao:

- Ukoliko je to uradio uz odobrenje samog gradonačelnika, gradonačelnik hitno ostavku da podnese. Poštujem pretpostavku nevinosti, pa zato uvek u ovakvim situacijama koristim uslovne rečenice, jer držim da je možda nešto istrgnuto iz konteksta ili namerno namontirano, ali kako god, ovo mora da se dovede do kraja. Apelujem na nadležne da pokrenu istragu - napisao je Đukanović na svom Tviteru.

Kurir.rs