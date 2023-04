MINISTAR VUČEVIĆ O “GRANIT 2023” I ŠTA ĆE BITI PRIKAZANO: Na aerodromu u Batajnici pokazaćemo koliko nam je vojska jača

– Biće 5.100 vojnika, od toga 1.600 vojnika za specijalne namene i jedinice, imate pilote sa fantastičnim programom, a s letačkim delom i počinje “Granit 2023”- istakao je ministar Vučević

Ministar odbrane i potpredsednik Vlade Miloš Vučević gostovao je u emisiji “Jutro”, na Prboj televiziji, gde je govorio o obeležavanju Dana Vojske Srbije i naglasio da su učesnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije spremni za

-Juče smo imali generalnu probu koja je obuhvatila sve ono ošto će biti prikazano i sutra. Želim da pozovem građane širom Srbije da dođu, otvorene su kapije od 9.00 časova, besplatan je ulaz, a centralni deo počinje u 11.00 časova. Biće obezbeđeno vođenje celog programa, a u trećem segmentu će moći da se obiđu, iz neposredne blizine, naoružanje i borbeni sistemi Srbije. Veoma sam ponosan i zadovoljan s generalnom probom, ja sam predsednika Republike, kao vrhovnog komandanta, izvestio da je generalna proba apsolutno uspela i da sa nestrpljenjem čekamo subotu. Kada dođete na aerodorom u Batajnici videćete koliko je Vojska Srbije jača. Ponosan sam i zahvalan svima koji su radili na tome.

foto: Instagram

Ministar je odgovorio i na pitanje da li je ovo nekom pretnja ili odvraćanje, a u tome je bio vrlo jasan:

-Nema pretnje, obeležavamo Dan Vojske Srbije, događaj ima jasan povod. Obeležavamo nešto što ima jasan istorijski kontinuitet, podizanje Drugog srpskog ustanka, Miloš Obrenović i Takovo. Mi smo ovaj događaj po naredbi predsednika organizovali za Dan Vojske, koji je 23. aprila, ali smo ga pomerili za 22. aprili. Ovo je prikaz naše sposobnosti i naš odvraćajući faktor prema svima koji nisu dobronamerni prema našoj državi. Ponešto smo zadržali, a gotovo sve smo pokazali. Biće 5.100 vojnika, od toga 1.600 vojnika za specijalne namene i jedinice, imate pilote sa fantastičnim programom, s letačkim delom i počinje program. Veoma koloritno i sadržajno. Naše “Nore”, “Lazari”, “Miloši”, “mali Miloši”, doneli smo Neve, mistrale, kubove, tenkove, borbena oklopna vozila, na stotine ličnog naoružanja, snajpere, bacače granata, a dobar deo se proizvodi u našoj namenskoj industriji. Videćete i jednu novu daljinski upravljenu letelicu, koju će predsednik pokazati, to je nešto što nismo imali do sada. Biće prikaza i naše namenske industrije. Sutra leti 10 orlova, migova 29, leteće i “galebovi”, helikopterske jedinice, “gazele”. Digli smo kompletnu eskadrilu. Rekao bih da je ovo najveći prikaz vojne sposobnosti u 20 godina. Dođite da zajedno obeležimo Dan vojske, na aerodrom u Batajnici koji nosi slavno ime velikog heroja pukovnika pilota Milenka Pavlovića. To je narodna vojska, svih građana Srbije i da vidite šta smo svi uradili prethodnih godina, a ona je najsnažniji garant očuvanja mira. Posebno bih voleo da roditelji dovedu decu, škole đake- naglasio je ministar.

Vučević je naveo da je danas veće interesovanje za proizvode naše namenske industrije.

