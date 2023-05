"PROTESTI SU SVE, SAMO NISU PROTIV NASILJA" Đorđe Milićević za Kurir TV: Oni ne priželjkuju izbore, već haos i nemire na ulicama

Izbori će biti održani najkasnije u septembru, najavio je predsednik Aleksandar Vučić, i rekao da od 27. maja više neće biti predsednik SNS-a.

Na zahtev dela opozicije, Vučić je rekao da ministar policije Bratislav Gašić neće biti smenjen jer, ističe, odlično radi svoj posao.

Komentarišući proteste "Srbija protiv nasilja“, Vučić je rekao da država i on kao predsednik imaju obavezu da poštuju svaki skup, bilo da se na njemu okupi pet, 100 ili više hiljada ljudi kao na ta dva protesta.

foto: Zorana Jevtić

Gosti "Redakcije" koji su pričali o promenama, ali i protestima nakon tragedija su Đorđe Milićević, ministar bez portfelja za dijasporu i Nemanja Zavišić, iz Centra za drutšvenu stabilnost

Milićević je prvo komentarisao velike promene koje je predsendik Aleksandar Vučić najavio za 27. maj.

- O tome je predsednik govorio i ranije, najavljivajući velike promene za 27. maj. To će biti političke promene, ali i kada je reč o merama koje Srbija preduzima nakon velike tragedije koja nas je pogodila. Jako je bitno da su te mere delotvorne i da daju rezultate. Postoji i deo opozicije, ali bilo koje mere da se preduzmu naišle bi na neku kritiku. Moram da se osvrnem i na proteste koji nose naziv "Borba protiv nasilja", a oni su sve, samo nisu ono što je njihova tema, odnosno borba protiv nasilja - započeo je Milićević, pa nastavio:

01:27 OVI PROTESTI DODATNO PRIZIVAJU PSIHOPATE! Milićević o velikim promenama i merama: Opozicija ne želi izbore, već haos na ulicama

- Smatram da ovi protesti samo dodatno prizivaju još veće nasilje. Šta je bio rezultat prvog protesta? Pa monstruozne pretnje upućene predsedniku i njegovoj porodici. I to nije prvi put, ali je problem što je to sada i tako se podstiču psihopate i idu ka još većem i surovijem nasilju. Ako već izlaze na proteste zbog borbe protiv nasilja, onda je odgovorno, normalno, prirodno i logično da na taj protest izađete sa konkretnim merama koje će se ticati sigurnosti i stabilnosti svih građana. Šta su bile konrekte mere tih protesta, ukidanje televizije, dnevnih novina, ostavke u Vladi... Pa to više nije ni politika.

Potom je nastavio i rekao da opoziciji ne želi izbore, već haos:

- Opozicija ne želi izbore, već haos i nemire na ulicama. To je matrica koja se ponavlja dugi niz godina, a to je da se po svaku cenu pokuša, kroz haos i nemire, doći na vlast bez izbora.

Zavišić je spomenuo srž protesta i rekao da postoje dve grupe zahteva:

foto: Zorana Jevtić

- Protesti "Borba protiv nasilja" nemaju nikakve veze sa konkretnim događajima koji su pogodili našu zemlju početkom maja, već je to klasična politička zloupotreba tih tragičnih događaja zarad ostvarivanja političkih ciljeva. Postoje dve grupe zahteva protesta, jedna grupa su čisto politički zahtevi, a odnose se na zahtevanje ostavke i smenu ministra unutrašnjih poslova, ali i samog predsednika, a druga grupa je vezana za biznis,a to je da se kroz smenu REM-a dodeli nacionalna frekvencija jednoj ili obe tajkunske televizije koje imamo - istakao je Zavuišić i dodao:

- Ovi protesti zaista nemaju nikakve veze u borbi protiv nasilja, jer da imaju zahtevi bi bili upravo usmereni na predlaganju konkretnih mera u vezi sa sprečavanjem nasilja. Međutim, svi zahtevi su politički ili biznis.

