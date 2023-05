"NAZIV PROTESTA JE LICEMERAN! ONI UPRAVO POZIVAJU NA NASILJE" Analitičari: Opozicija koristi tragediju za političke ciljeve

U trenutku nezapamćene socijalne krize posle dve stravične tragedije u Srbiji se prave nove podele, uprkos tome što je u delikatnom trenutku jedini spas zajedništvo.

Stručnjaci apeluju da kroz ovaj težak socijalni izazov treba da prođemo složno, a da politiku ne treba mešati sa zločinom. Ipak, ovi saveti nisu uvaženi, a samo dan nakon tragedije, opozicioni političari i ljudi koji ih podržavaju izašli su na ulice. Prvi skup su obeležile pretnje predsedniku, a danas u 18 časova je blokiran saobraćaj, prvo u centru Beograda, potom u Ulici kneza Miloša, a onda i na međunarodnom auto-putu.

foto: Zorana Jevtić

I kakve su reakcije? Iz Ministarstva unutrašnjih poslova upozoravaju da je reč o krivičnom delu i da će preduzeti mere. Predstavnici vlasti kažu da je reč o pokušaju destabilizacije države. Predstavnici opozicije kažu da "ne politizuju nesreću, ali bi hteli da sruše Aleksandra Vučića". Socijalni radnici i psiholozi bi želeli da vide konkretne predloge sa "skupa protiv nasilja", ali njih nema. A ljudima koji su još jedan petak popodne proveli satima zaglavljeni u saobraću, dosta je svega.

Zašto se trenutak socijalne krize koristi za političke obračune? Kome treba destabilizacija Srbije? Koji je cilj protesta i blokiranje saobraćaja?

U emisiji Usijanje na ova pitanja odgovarali su Dragoljub Kojčić, politički filozof, Aleksandar Gajović, novinar i publicista i Nenad Vuković, predsednik Društva lobista Srbije.

foto: Kurir televizija

- Malo je licemeran taj naziv 'skup protiv nasilja'. I na prethodnom skupu u ponedeljak koji je imao isti moto i koji je bio povezan sa masakrima u Srbiji, tu se sasvim suprotno protivljenju nasilju eksplicitno pozivalo na nasilje i to prema porodici Aleksandra Vučića - rekao je Kojčić i dodao:

- Jedan čovek koji bi trebalo da je intelektualac govorio je 'vijaćemo vas po ulicama'. Ne mogu da razumem da neko pod geslom borbe protiv nasilja radi nešto što nema veze sa borbom protiv nasilja. Predsednik je borbu protiv nasilja već definisao i ona mora da se sprovede preko institucija. Potrebno nam je mnogo više pacifističke kulture, mada ni ona nije jedino rešenje.

Gajović se saglasio i istakao da se ne radi o protestu Srbije već o protestu Beograda.

- Da se nadovežem na gospodina Kojčića. U nazivu protesta Srbija protiv nasilja nije u pitanju Srbija već Beograd i to samo deo Beograda. Srbija protiv nasilja to je dobra tema, ali za republičku skupštinu, a ne za ulicu. Vidim da je narednog četvrtka gospodin Orlić zakazao tu temu i ne znam čemu tolika euforija.

foto: Kurir televizija

Izrazio je stav da je skup politizovan.

- Ono što nije korektno od ovoga skupa, to je što on nije običan već je politizovan pre svega činjenicom da je tu pristuan jedan deo lidera opozicije. Da je skup politizovan to upravo govore njihovi zahtevi, a to su smene ministara. Sve smene moraju biti tamo gde su funkcioneri postavljeni, a to je skupština. Nije ulica dobro mesto za tu vrstu animoziteta prema vlasti. Opozicija treba da bude konstruktuivna, a to je ona koja sa pozicijom razgovara za stolom i daje konstruktuivne predloge. Ja se nadam da ovo neće eskaliratu u neku tuču ili neki obračun - smatra Gajović.

foto: Kurir televizija

Vuković je naglasio da protesti loše utiču na spoljno političku reputaciju Srbije.

- Postoji puno uglova iz kojih se ovo može sagledati. Mi sad razmišljamo o nekoj stvari koja bi po političkoj kulturi trebalo drugačije da izgleda. Treba sad da dođe Lajčak i da kaže da dolazi u nestabilnu Srbiju. Ova situacija sa decom je strašna i tragedija ne može nikome da odgovara. Jedna vrsta jedinstva u bolu treba da se postigne. Skroz je legitimno da opozicija treba da se bori za svoje ciljeve, ali je problematično da želi da iskoristi ovu situaciju za političke ciljeve. Kada gledamo spoljno političku situaciju ovo može ozbiljno da ugrozi našu reputaciju. Potrebna je jedna ozbiljna sinergija javnosti.

10:50 NAZIV PROTESTA JE LICEMERAN! ONI UPRAVO POZIVAJU NA NASILJE Analitičari o protestima u Beogradu: Ugrožava se reputacija Srbije

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.