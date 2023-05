IVICA DAČIĆ O NAJAVLJENOM PROTESTU OPOZICIJE: Očekuju glasove, a zloupotrebljavaju tragediju roditelja u dnevnopolitičke svrhe

Pojedine opozicione partije, navodno protestujući protiv nasilja, najavile su da će danas u najvećem saobraćajnom špicu, zaustaviti saobraćaj preko mosta Gazela, kao prvi znak upozorenja dok im se ne ispune zahtevi.

Maltretiranje građana, koji neće moći da pređu most satima, izazivanje haosa na ulicama samo nekoliko dana nakon najvećih zločina u novijoj istoriji Srbije, pokušaj smene vlasti na ulici kao jedini cilj tzv. protesta protiv nasilja i nebiranje sredstava, pa čak i tragedija, za dobijanje jefitnih političkih poena.

Da li bi tako trebalo da izgledaju dani najvećeg bola kroz koji Srbija ovih dana prolazi? Ne može, a da se ne postavi pitanje-ako su ovih dana uz Srbiju čak i ceo region, pa i Evropa i svet, zašto onda nisu oni koji žive na ovim prostorima i koji bi takođe trebalo u miru i tišini da dele taj isti bol?

Ovim pitanjima urednica i voditeljka jutarnjeg programa Redakcija Snežana Petrovič započela je razgovor sa ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem.

- Ovo što ste rekli, apsolutno ste u pravu. Pitanje borbe protiv nasilja i svega što nam se desilo proteklih dana je natpolitičko i nadstranačko pitanje. Pogrešno je i sramotno da se ta pitanja zloupotrebljavaju u dnevnopotičkoj borbi. Oni koji su najviše pogođeni tragedijom su roditelji žrtava, ali i dece koja su svedočila. Oni ne žele da politizuju pitanje. Bilo bi dobro da umesto izvačenja politička korist, da se prepusti stručnjacima da daju savete. Da znamo put da nam se ovo ne ponovi - započeo je izlaganje Dačić.

Ministar spoljnih poslova naveo je niz stvari kojima se treba najstrulnije pristupiti.

- Mi kao laici možemo da iznosimo predloge. Najpre o bezbednosti objekata, obrazovnog procesa. Ali imate i predškolske ustanove i niz institucija o čijoj bezbednosti treba brinuti. Zatim organizaciju rada s decom i roditeljama, potom mere koje je predložio predsednik Vučić a tiču se dozvola za držanje oružja. Imate rezličita mišljenja šta treba da bude sa pkolom u kojoj se desio masakr. Tu je problem društvenih mreža. Za našu stariju generaciju, da kažemo zatvorite druptvene mreže je prihvatljivo, ali ne verujem da je za mlađe generacije - dodaje Dačić.

foto: Nebojša Mandić, Beta Emil Vaš, Ana Paunković, Nenad Krstić, BETA Amir Hamzagić

- Oni sad očekuju da će oni koji protestuju glasati za opoziciju, a vi tu imate nasilnički rečnik i pretnje usperene ka predsedniku Vučiću. To je potpuno skretanje sa te teme. Imamo današnji skup i ne znam čemu služi blokada Gazele. U vreme kad je pre 30 godina, sećam se da smo imali opoziciju koja je bila jača i ozbiljnija. I tada je bilo rasprave o mestu održavanja skupova. Tadašnja gradska vlast i Slobodan Milošević su predlagali da se skupovi vode na Ušću, da se ne bi blokirao grad. Nisu hteli jer ih tamo niko ne vidi. Tako i sad pristupaju, videće ih ako blokiraju Gazelu i to će biti jedino mesto u Evropi gde će biti blokirana međunarodna zajednica - kaže Dačić.

Voditeljka se požalila da njena majka neće sutra moći na zakazani pregled kod lekara, zbog blokade Gazele. Pitala je Dačića zašto je nekom omogučeno da blokira sve gražane koji ne učestvuju na protestu.

09:34 IVICA DAČIĆ O NAJAVLJENOM PROTESTU OPOZICIJE: Očekuju glasove, a zloupotrebljavaju tragediju roditelja u dnevno-političke svrhe

- To je centralno pitanje. Ne mislim ni da je u interesu tih stranaka koji su organizatori. Političko prepucavanje u najtežim danima nije ni dobro ni politički privlačno. Mnogim političkim faktorima u svetu ne odgovara da Srbija bude jedinstvena i stabilna. Koristi se svaka prilika da se i medijski napadne Srbija. Jedan od faktora je zloupotreba tragedije, zati koordinacija tih aktivnosti sa separatističkim težnjama na Kosovu i Metohiji - dodaje Dačić.

Povezao je ove proteste i sa opasnošću od destabilizacije situacije na severu KiM.

- Mi ne znamo u kom trenutku će pasti napamet da napravi incident. On planira da uvede takozvane gradonačelnike koji su dobili 13 glasova na izboima. Sad neko treba da uđe u kancelariju opštine Zvečan. I to je Albanac. Ući će uz pomoć policije, skinuće zastavu Srbije i staviti zastavu tzv. Kosova. To je dovoljan razlog za izbijanje konflikta. Vi već sutra možete da imate kao destabilizaciju - pojasnio je Dačić.

Ministar spoljnih poslova prokomentarisao je i najavljeni skup protiv nasilja za 26. maj.

- Poruka na skupu zakazanog za 26. maj su poruke mira, jedinstva, stabilnosti i budućnosti Srbije. Bilo bi blagotvornije da su posle ovih tragičnih događaja organizovan veliki skup protiv nasilja koji nije stranački obeležen, gde bi svi pokazali solidarnost protiv nasilja. Potrebna je društvena klima za to. Pozivam građane da se čuvaju političkih provokacija i da sačuvamo jedinstvo.

Dačić se osvrnuo i na zahteve opozicije za ostavkama pojedinih ministara.

- Ja sam protiv vanrednih izbora, čak i kad predsednik to traži. Branko Ružić je podneo ostavku, ako Vlada ne valja, smenite je da dođe do kadrovskih promena. U nekim zemljama ne postoji mogućnost vanrednih izbora. Zamislite da jedan posao koji je sistemski, svake godine održavate izbore. To unosi političku nestabilnost. Nisam siguran da bi na vanrednim izborima pobedila opozicija. Ali oni moraju nešto da traže. Nisam siguran da oni stvarno žele izbore? NIsam siguran. Što bi ih želeli kad će izgubiti. MNek se politička borba vodi tamo gde joj je mesto, a pitanja borbe priotiv nasilja i nacionalnih interesa Srbije su vanvremenska, ona će čekati svakoga i svi ozbiljni političari bi trebalo time da se bave - rekao je Dačić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs