DAČIĆ O PODIZANJU BORBENE GOTOVOSTI: Srbija se ne sprema da interveniše, već da bude u pripravnosti za sve scenarije

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da se podizanjem nivoa borbene gotovosti Srbija ne sprema da interveniše, već da bude u pripravnosti "za sve scenarije".

"Mi ćemo svakako zaštititi naš narod, nadamo se da do toga (potrebe za intervencijom vojske) neće doći", rekao je Dačić, koji je i generalni sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost.

Dačić je na RTS-u, komentarišući najnoviju eskalaciju tenzija na severu Kosova u petak, rekao da je to možda "jedna od najopasnijih situacija".

"Oni udaraju u ono što je osnova opstanka srpskog naroda na severu KiM, a to je lokalna vlast koju moramo da držimo. Nije tu mešovito stanovništvo, pa da kažete da ima tu Albanaca. Trinaest Srba je glasalo na tzv. izborima. Sada imate neke nove odbornike i predsednike opština ili gradonačelnike, a od starta smo govorili da taj potez može ogromne sukobe da izazove i upozoravali smo međunarodnu zajednicu", rekao je Dačić.

On je naveo da je međunarodna zajednica ubeđivala Beograd u suprotno.

"Kada se ovako nešto desi, kažu da nisu mogli ništa drugo, on je lud, on je skstremista i to je nova realnost koju niko ne popravlja nego kažu 'idemo dalje'", rekao je Dačić.

Istakao je da se premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti stalno bavi stvaranjem kriza, a da je položaj naroda "sve gori i teži".

"Mi nismo za sukobe, mi smo za mirno rešenje svih pitanja, ali svi moraju da znaju da cela Srbija stoji iza našeg naroda na Kosovu i Metohiji, zato je (predsednik Srbije Aleksandar) Vučić naredio podizanje nivoa borbene gotovosti, ne jer se spremamo da intervenišemo, već da budemo u pripravnosti za sve scenarije", rekao je Dačić.

(Kurir.rs/Beta)