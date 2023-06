BEOGRADSKI IZBORI ĆE BITI SPOJENI SA VANREDNIM PARLAMENTARNIM ILI IH NEĆE NI BITI! Klačar o opcijama glasanja ove godine

Posle najave predsednika Aleksandra Vučića da ćemo imati vanredne parlamentarne izbore, otvorilo se nekoliko mogućnosti o tome kada će glasanje biti organizovano i u kojem tačno formatu, s obzirom na to da i na drugim nivoima vlasti može doći do izbora.

Izvršni direktor Cesida Bojan Klačar ocenjuje za Kurir da je Vučić svesno posložio ovako stvari i napravio situaciju u kojoj su odškrinuta vrata različitim scenarijima.

foto: Fonet

- Prateći ono što je Vučić rekao, ako bi se opozicija odazvala na razgovore, parlamentarnih izbora faktički ne bi bilo u ovoj godini. Dakle, postoje male šanse da izbora uopšte ne bude ove godine. Odškrinuta su vrata da izbora bude u septembru, ali i da mogu da budu i kasnije, u oktobru ili bilo kojem mesecu do kraja godine. Ako su izbori ove godine, nema spajanja s lokalnim izborima, ali ima sa beogradskim, pa da sledeće godine idemo na redovne lokalne i pokrajinske. Vrlo je teško administrativno i proceduralno organizovati spojene sve izbore u ovoj godini. Teoretski je to moguće, ali bi to podrazumevalo da predsednici opština i gradonačelnici masovno podnesu ostavke, a to bi bila loša poruka za birače i javnost. Isključujem mogućnost da se beogradski izbori održe samostalno. Oni će biti ili spojeni sa prevremenim parlamentarnim ili ih neće biti - uveren je Klačar.

On napominje da je Vučić svesno doneo odluku da proces bude pokrenut ostavkom premijerke, jer na taj način može da određuje datum izbora u odnosu na ono što je njegova strateška procena.

- Oni svesno nisu saopštili datum, čekajući da vide koji je najbolji trenutak i u odnosu na to će biti podneta ostavka premijerke. Datum izbora zavisi od brojnih faktora - kakva će biti situacija na Kosovu, da li će protesti biti masovniji ili idu ka gašenju i da li će gledati da te izbore spoje sa beogradskim ili sa nekim lokalnim izborima - objašnjava naš sagovornik.

