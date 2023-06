OTKAZANA ZAJEDNIČKA SEDNICA VLADA ALBANIJE I TZV. KOSOVA Rama: Nismo se dogovorili s Kurtijem o promeni formata

Albanski premijer Edi Rama saopštio je večeras da se za sutra planirani sastanak vlada Albanije i tzv. Kosova otkazuje, jer ne postoji dogovor sa premijerom tzv. Kosova Aljbinom Kurtijem.

"Nalazimo se u uslovima zaoštravanja odnosa između Kosova i cele evroatlantske zajednice, ovaj sastanak ne može da bude održan u očekivanom formatu, nakon što sam razgovarao sa visokim predstavnikom za spoljnu i bezbednosnu politiku EU Đuzepom Boreljom", objasnio je Rama na konferenciji za medije.

Kaže da je zamolio Kurtija da se sutra u Đakovici sastanu u užem formatu i razgovaraju o ovoj situaciji koja je dramatična po odnose tzv. Kosova i evroatlantske zajednice.

"Moram da kažem da se nismo dogovorili sa Kurtijem o promeni formata, on je tražio da se sastanak održi kako je bilo planirano, i da onda razgovaramo o tome, ali to nije moguće jer nije trenutak da se pravi sastanak kao da se ništa ne dešava. Možda to nije konačan odgovor premijera", rekao je on.

Dve vlade trebalo je da održe zajedničku sednicu u Đakovici.

(Kurir.rs/Kosovo online)