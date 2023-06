KURTI PRIMENJUJE NACISTIČKU METODU: NEMA SRBA, NEMA PROBLEMA! Deđanski: Šaljemo poruke mira, a od zapada dobijamo šamar

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić naglasio je da će se Srbija truditi da sačuva mir, ali upozorava Aljbina Kurtija da se iseljavanje Srba sa Kosova i Metohije neće dogoditi, kao ni dalje maltretiranje i ugrožavanje života pripadnika srpskog naroda samo zato što su Srbi.

Predsedik Srbije u obraćanju građanima rekao da je smo suočeni sa najsloženijom situacijom u poslednje 24 godine i da je naš narod, kako kaže, pod “žestokim udarom ubica, lažova i prevaranata“. Poručuje i da je dijalog potpuno besmislen. Predsednik je istakao da će Srbi na KiM na Vidovdan na miran način preduzeti korake na putu za svoju slobodu.

Najnovija informacija jeste da je mladića srpske nacionalnosti U.V. tzv. kosovska policija sačekala ispred kuće i uhapsila u Leposaviću. Veruje se da je on verovatno na putu za Prištinu.

foto: Kurir televizija

Situaciju na Kosovu i Metohiji komentarisali su u jutarnjem programu Kurir televizije politički analitičari, prof. dr Stevica Deđanski i Vladimir Kljajić.

- Cilj je da se napravi toliki problem Srbima da sami počnu da odlaze i to je stara nacistička metoda koju Kurti trenutno primenjuje: Nema Srba, nema problema. Šaljemo poruke mira, a onda dobijemo šamar sa zapada kao da smo mi krivi. Kad je predsednik rekao da su razgovori uzaludni to ne znači da razgovora neće biti, jer nam je to jedina opcija. Pokazuje se da svaki put imamo sve više problema. Kurti nažalost radi to što radi uz podršku zemalja Kvinte. Posle sastanka sa pet ambasada, Kurti napravi pokolj nad Srbima. Moramo se uzdati samo u sebe - rekao je Deđanski.

foto: Kurir televizija

Kljajić se saglasio i dodao da je jedina opcija Srbije da vrši pritisak na kvintu:

- Na tzv. Kosovu se vidi nesposobnost Kfora i Euleksa da zaštiti Srbe. Kurti deluje nerazumno, želi da sprovede revoluciju i da na severu Kosova uspostavi svoju vlast. Osim poziva na razgovor i dijalog ne postoji nijedna mogućnost , osim vojnog ulaza Srbije na teritoriju Kosoa i Metohije. Možemo samo da nastavimo da vršimo pritisak na kvintu koja treba da izvrši pritisak na Kurtija. Sa jedne strane možemo da očekujemo pritisak koji se vrši na obe strane, a nerealno je očekivati da Srbija može da popusti posle svih tih bodljikavih žica, hapšenja i terora koje sprovode prištinske vlasti.

Kurir.rs

