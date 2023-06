NE VIDIM RAZLOG ZA RAZGOVOR SA KURTIJEM Vučić iz Brisela: Plašim se da je otišlo predaleko, moramo da budemo uz svoj narod na KiM

U Briselu je održan sastanak predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića sa komesarom EU za spoljnu politiku i bezbednost Đuzepom Boreljom i specijalnim izaslanikom EU za dijalog Miroslavom Lajčakom.

01:16 Predsednik Vučić u Briselu pred sastanak sa Boreljom i Lajčakom

Predsednik Vučić obratio se nakon sastanka sa Miroslavom Lajčakom i Đuzepom Boreljom.

- Saslušao sam sve što su visoki predstavnik Đuzep Borelj i čovek zadužen za dijalog Miroslav Lajčak imali da kažu. Razumem njihovu volju da se kroz razgovore rešavaju problemi. Rekao je da će učiniti sve što mogu u tom procesu.

– Reći ću na čemu sam insistirao. Za nas je najveći problem ne jedna, dve, tri situacije, već što drugu ili treću godinu za redom Kurtijev režim pokušava da protera Srbe, skloni ih sa njihovih ognjišta. Da li je to hapšenje, prebijanje ljudi, izbori sa izlaskom od 3-4 odsto, zabrana ulaska svakog kamiona sa srpskim tablicama. Borelju i Lajčaku sam dao lekarski izveštaj da se vidi stepen povreda uhapšenih Srba, koji ni za šta nisu krivi, čak su to rekli NATO i Euleks za neke - rekao je predsednik.

Vučić je istakao da Srbi neće da trpe Kurtijev teror.

- Dostavio sam i dao, poručio Borelju i Lajčaku u kakvom se fizičkom stanju ti ljudi nalaze. To toliko ide da jedan albanski doktor nije želeo da potpiše izveštaj, rekao je da ništa brutalnije nije video u životu. Eto tako oni hoće da proteraju Srbe.

- Srbi su u veoma teškoj poziciji - dodao je predsednik Srbije.

foto: Printscreen/Pink

O razgovoru sa Kurtijem

Vučić je naglasio da je dijalog koristan, ali da u ovom trenutku ne vidi da može nešto da donese razgovor sa premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem.

- Uvek sam došao na svaki razgovor jer smatram da je dijalog važan i lekovit. U ovom trenutku ne vidim nijedan razlog za sastanak sa čovekom koji svaki dan izaziva sukobe, to je njegova fanatična ideologija, mislim da bih tako naneo štetu. Uvek sam spreman da razgovaram sa evropskim predstavnicima. Što se tiče razumevanja, građani Srbije moraju da shvate jednu stvar, nije Kosovo palo s neba, stvarano je dugo vremena i za najveći broj EU zemalja ono je nezavisna država. Ono što za nas nije, za najveći broj zemalja EU jeste nezavisna država. Oni su ga stvorili i čuvali dok je bilo u kolevci. Sada je to tinejdžer koji je malo nestašan, malo je poblesavio, došao u lude godine, kako oni misle, a ne nešto opasnije. Ali oni i dalje to svoje čedo čuvaju - rekao je Vučić i dodao:

- Naša pozicija je veoma teška, sve što važi za Ukrajinu, za Srbiju ne važi. Moramo da se naviknemo na to. Što se tiče predstavnika, ja nemam primedbe, treba zadovoljiti države članice.

Za šta da okrive Srbiju? Naše je da uradimo naš posao i da pokušamo da budemo korektni, da čuvamo stabilnost.

- Ono što mi tražimo je nešto što traže svi - samo normalan odnos, ništa više - rekao je predsednik na pitanje o zahtevima.

foto: Printscreen/Pink

O hapšenju Srba

Predsednik Vučić istakao je da je zabrinut jer svakoga dana imamo lov na Srbe, da bi potom rekli - greška u identitetu.

- Brinem pre svega zbog onoga što se dešava svakog dana. Svakoga dana imate lov na Srbe, pa onda kažu greška u identitetu. Niko ne zna zašto je uhapšen Dušan Obrenović ili Radoš Petrović. Ti ljudi su u pritvoru, na stranu što su prebijeni, jedan od njih je brutalno izubijan, valjda im je smetalo što je pravoslavne vere, a nije bio. Imamo video snimke, i mi i NATO i EULEKS, gde ti ljudi izvlače njih u policijsku stanicu gde ih "ubijaju" od batina - rekao je Vučić.

O evropskim predstavnicima

– Mogu da kažem da su oni uradili sve što je u njihovoj moći, šta će se dalje dešavati, mnogo manje zavisi i od Borelja i od nas već od onih koji nisu zainteresovani za deeskalaciju. U životu ne možete na sve da utičete, na nešto možete, nešto ne. Moramo da razumemo koliko je to važno.

- Plašim se da je sve otišlo predaleko, da ljudi nisu razumeli ono što sam govorio pre dve godine. Mnogi to vide, ali se i dalje plaše glavnih čuvara i neposlušnih tinejdžera. Morate da se suočite sa posledicama nečega, tako da nemamo kud, moramo da budemo uz svoj narod na KiM, uz poštovanje povelje UN i rezolucije 1244, na koju se oni pozivaju, a koju ne poštuju.

foto: Printscreen/Pink

- Šta da kažem čoveku u Gračanici, supruzi Dragiše Milenkovića kojeg su uhapsili i za kog su sve izmislili? Svi kažu da je jedan od najboljih ljudi. Onoliko ljudi se okupi i da protestuje, ti ljudi se plaše za svoj život, za svoju decu... Mogu samo da im kažem da smo zajedno sa njima, da znam koliko im je teže nego nama u svakom drugom mestu u Srbiji. Da ćemo uraditi sve da se sačuva mir i da ćemo te ljude vratiti njihovim porodicama kući. Da se drže hrabro onako kako su se uvek Srbi na KiM držali - zaključio je predsednik Srbije.

Vučić je ranije danas rekao da će u Briselu razgovarati sa Boreljom, ali ne i sa premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem jer to, kako je rekao, nema smisla.

Predsednik Srbije je takođe istakao i da će na sastanak poneti izveštaj o zdravstvenom stanju uhapšenih Srba koje je obišao oficir za vezu na KiM, rekavši da su oni u teškoj situaciji.

Kurir.rs