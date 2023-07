"KURTI NIJE SPREMAN ZA IZBORE!" Stručnjaci oštro: Govori da to može samo sa 20 odsto građana TO SU IMAGINARNE REČENICE

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se juče u Beogradu sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom.

Tema je svakako bila situacija na Kosovu i Metohiji, pa su spomenuti i načini za deeskalaciju na severu.

Predsednik je istakao da je Lajčaka još jednom upozorio da je srpski narod u poslednjih 15 godina izložen torturi i progonu.

foto: Mladen Miletić/Kurir Tv

O celokupnoj temi Kosova razgovarali su gosti "Redakcije" na Kurir televiziji, a to su nekadašnji predsednik izvršnog veća KiM Zoran Anđelković i urednik portala Kosovo onlajn Miloš Garić.

Garić se prvo osvrnuo na jučerašnji dijalog predsednika Srbija

- Ne znam da li smo stekli neku jasniju sliku posle jučerašnjeg dolaska u Beograd. Doduše, bilo bi značajno da vidimo neki pomak. Na kraju krajeva, danas, i narednih dana, videćemo rezultate posete. Ono što je jasno nakon svih izjava, a posebno Albin Kurtija jer od njegove volje zavisi šta ćemo imati od događaja. Sve dok je tako, moramo da brinemo i strepimo od daljih dešavanja. Znamo da Kurti ima plan koji je izuzetno opasan i antisrpski. Sve radi da Srba na KiM ne bude - započeo je Garić.

01:09 U PRIŠTINI SU PRENETI STAVOVI EU ALJBINU KURTIJU! Sagovornici Kurir TV: On nije spreman za izbore, to su imaginarne rečenice

Anđelković je spomenuo predstojeće izbore na KiM, pa se osvrnuo na spremnost Kurtija.

- On je spreman za izbore tako što je više puta ponovio da se do njih dolazi tako što bi 20 odsto građana potpisalo zahtev za nove izbore. Znači nije spreman za izbore, da budemo iskreni. To su imaginarne rečenice. Što se tiče posete Lajčaka, ne možemo da tumačimo samo ono što je bilo u Beogradu, ukoliko ne posmatramo njegovu izjavu u Prištini. Tamo je rekao da je preneo stavove EU Albinu Kurtiju, a Kurti je rekao svoje. Dakle, nisu se dogovorili niti oko jedne zajedničke reči, a kamoli stava oko deeskalacije - rekao je Anđelković, pa nastavio:

- Ta poseta Prištini je bila neuspešna. U Beogradu je mogao da prenese da nije bilo ništa sa Kurtijem i da mu predsednik iznese činjenice o maltretiranju Srba, ne samo poslednjih par meseci, već proteklih 15 godina, a posebno ovih par meseci. Nakon izbora sam rekao da je to uvođenje aparthajda na severu Kosova. Taj aparthajd je prerastao u čist rasizam po svim elementima.

